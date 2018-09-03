В Москве стартовала проверка полисов ОСАГО с помощью камер

После обкатки систему запустят по всей России

С сентября 2018 года камеры ГИБДД начали в автоматическом режиме контролировать наличие полиса ОСАГО у водителей. Пилотный проект решено запустить пока на дорогах Москвы.

Не исключено, что на первых порах «письма счастья» нарушителям закона будут приходить не с требованием об уплате штрафа, а просто с предупреждением. После обкатки и устранения возможных сбоев систему планируют запустить в Татарстане, а далее – по всей России.

Как сообщает портал avtospravochnaya.com, ссылаясь на пресс-конференцию исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, срок внедрения проекта может быть сдвинут, если возникнут сложности с технической реализацией.

«По нашим данным, ошибок даже на первом этапе будет очень мало, т.к. проверка полиса будет осуществляться на двух уровнях, — рассказал г-н Уфимцев. — Все машины, которые в течение дня попали под камеры, будут проверяться по итогам дня на наличие полиса ОСАГО по базам РСА и ГИБДД. Эта проверка будет идти с некоторой задержкой по времени, потому что вновь проданный полис может не сразу появиться в информационной системе. Повторная проверка будет осуществляться непосредственно перед выпиской штрафа».

Источник: Автостат.