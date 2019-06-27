Škoda Auto организует федеральный тур уникальных тест-драйвов для всей семьи

Škoda Auto Россия совместно с официальными дилерами марки проведет серию мероприятий для всей семьи Škoda Experience в 10 городах страны.

Это возможность ближе познакомиться с автомобилями всей модельной линейки марки в уникальных условиях. Специально созданная внедорожная трасса позволит испытать настоящий характер Kodiaq, интеллектуальный тест-драйв продемонстрирует новейшие технологии автомобилей Škoda, а городской тест-драйв раскроет грани комфорта каждой модели. Ярким аккордом мероприятия станет мультимедийный арт-проект с проекцией 360°.

Škoda Auto Россия вновь запускает федеральный проект со специально созданной внедорожной трассой, уникальным виртуальным пространством и активностями для всей семьи. В прошлом году в честь старта продаж в России Kodiaq локального производства чешский бренд побывал с подобным проектом в 7 городах – от Москвы до Красноярска. Участниками Škoda Kodiaq Experience стали более 10 000 семей, которые совершили более 8 000 заездов.

В этом году Škoda Experience охватит весь модельный ряд бренда, в общей сложности 17 автомобилей, в том числе спецверсии ― Škoda Kodiaq Scout и Škoda Superb Sportline, ― а также Škoda Oclavia с особым пакетом опций, выпущенным к 60-летнему юбилею бестселлера марки.

Федеральный тур Škoda Experience, организованный чешским брендом при поддержке дилерской сети, стартует в Нижнем Новгороде 28 июня, после чего переместится в Казань, Пермь, Челябинск и Санкт-Петербург. Для поддержки максимального количества партнеров по всей стране было принято решение организовать дополнительную серию мероприятий под эгидой Škoda Experience от дилеров Škoda при поддержке марки. Таким образом, в августе начнется вторая волна проекта, которая охватит Брянск, Магнитогорск, Краснодар, Екатеринбург и Волгоград.

Первая волна Škoda Experience:

Нижний Новгород, 28 – 30 июня 11:00 – 20:00, ТРЦ «Седьмое небо» (парковка) ул. Бетанкура, д.1

Казань, 5 – 7 июля 11:00 – 20:00, ТЦ «МЕГА» (парковка), Проспект Победы, 141

Пермь, 13 –14 июля 11:00 – 20:00, ТРК «СпешиLove» (парковка), ул. Спешилова, 114

Челябинск, 19 – 21 июля 11:00 – 20:00, ТРК «Горки» (парковка), ул. Артиллерийская, 136

Санкт-Петербург, 2 – 4 августа, Пт 11:00 – 22:00, Сб, вс 10:00 – 21:00, ТЦ «МЕГА Дыбенко» (парковка) Мурманское шоссе, 12 км, стр.1А

Посетителей Škoda Experience ждет тест-драйв на специально сконструированной мобильной трассе с препятствиями, основным из которых станет подъем в гору под углом 25° и проезд на высоте 4 м. В этом году к упражнениям добавлены съезды с боковым креном 25° и 35°, демонстрирующие большой радиус уклона, преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля.

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов станет заезд на автомобиле под 14- метровый купол с мультимедийной проекцией в формате 360°, созданный при участии лучших мультимедийных художников России. Этот уникальный арт-объект позволит каждому участнику тест-драйва попасть в мир Škoda Family.

Кроме того, гостей мероприятия ждут интеллектуальный тест-драйв, позволяющий оценить технологии чешского бренда, и городской тест-драйв, раскрывающий грани комфорта автомобилей марки.

Удобная лаунж-зона под открытым небом с кофе и сладостями позволит отдохнуть после тест-драйва всей семьей, пообщаться с тренерами Академии Volkswagen и получить консультацию сотрудников дилерских центров и Škoda Financial Services.

Škoda – это семейный бренд, поэтому пройти тест-драйв вместе с родителями смогут и дети, для них предусмотрены специальные автокресла. Кроме того, маленькие посетители смогут весело провести время в специальной зоне Škoda Family, где их будут ждать аниматоры, аквагрим, фотозона, батуты, трасса с детскими автомобилями Škoda и другие развлечения.

Стать гостем проекта просто – вход бесплатный, нужно только ознакомиться с правилами прохождения тест-драйва и зарегистрироваться на официальном сайте Škoda в разделе Škoda Experience или по телефону 8 800 100 55 78.

В Брянске, Магнитогорске, Краснодаре, Екатеринбурге и Волгограде внедорожный этап испытаний будет проходить с помощью мобильных препятствий Škoda Experience, а мультимедийный ― с использованием VR-технологий. Информация по датам и адресам проведения мероприятий второй волны проекта будет представлена на сайте компании в июле.