KIA представит в Женеве новый концептуальный электромобиль

KIAMotors представит на Женевском международном автосалоне 2019 года новый концептуальный электромобиль, имеющий смелый и эффектный дизайн.

Концепт-кар был разработан в Европейском дизайн-центре KIA, расположенном во Франкфурте-на-Майне, и станет наглядным воплощением стремления компании к дальнейшему развитию притягательного мира электромобилей.

«Автомобильный дизайн должен захватывать воображение, заставлять сердцебиться учащеннонемного дольше. И нет ни малейших причин предполагать, что хоть что-то должно измениться в таком подходе лишь от того, что автомобиль будет электрическим», – говорит вице-президент KIAMotorsEurope по дизайну Грегори Гийом (GregoryGuillaume).

«Мы хотели создать электромобиль, не просто развеивающий любые сомнения клиента в отношении запаса хода, ходовых качестви мощности. Мы хотели, чтобы из-за него по кожебежалимурашки, – объясняет Гийом. – Более того, новый концепт-кар не только заставляет учащаться пульс, он демонстрирует целостность и эмоциональность всего нашего подхода к электрификации модельного ряда».