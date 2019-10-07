Новая лизинговая программа для Peugeot и Citroën

Новая лизинговая программа для Peugeot и Citroën
Октябрь 07 17:11 2019

Groupe PSA и Росбанк Лизинг в России запустили совместную лизинговую программу PEUGEOT Leasing и CITROËN Leasing с рядом особых преимуществ

Лизинг городских автомобилей Peugeot Traveller, Expert, Boxer и Citroën SpaceTourer, Jumpy, Jumper стал еще доступнее – покупка указанных автомобилей в лизинг возможна без предоставления финансовой отчетности при авансовом платеже от 25%. При пятилетнем сроке договора лизинга от провайдера официальной лизинговой программы Росбанк Лизинг ежемесячный платеж за новый Peugeot Expert составит всего 19 315 рублей, а при приобретении Citroën Jumper платеж будет равен 23 334 рублям. Дополнительным преимуществом совместного предложения также являются сниженные процентные ставки, доступные для всех клиентов Peugeot и Citroën.

Программа запущена во всех регионах присутствия Росбанка. В программе лизинга также участвуют и другие модели брендов Peugeot и Citroën. Программа лизинга действует до 31 декабря 2019 года с дальнейшей пролонгацией по обновленным условиям.Peugeot Expert

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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