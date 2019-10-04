Премьеры от Mitsubishi на Токийском автосалоне

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) на 46-м Токийском автосалоне 2019 года представит две мировые премьеры: MI-TECH CONCEPT – концепт-кар компактного электрифицированного кроссовера; и Super Height K-Wagon Concept – новый K-car концепт. Токийский автосалон откроется для публики с 24 октября по 4 ноября в Токийском Big Sight

Другими экспонатами на стенде MMC станут MITSUBISHI ENGELBERG TOURER-Концепт среднеразмерного электрифицированного внедорожника, который был представлен на Женевском Международном автосалоне в марте 2019 года и на этот раз дебютирует в Японии, Outlander PHEV, Eclipse Cross, минивэн Delica D:5, eK Cross – универсал K height и другие ключевые модели, продаваемые в Японии.

MI-TECH Concept (мировая премьера)

MI TECH CONCEPT воплощает в себе ценности и девиз бренда MMC – Drive your Ambition в рамках концепции “электрического внедорожника, который обеспечивает непревзойденное удовольствие от вождения и уверенность на любых покрытиях при свете и ветре”. Новая компактная и более легкая гибридная трансмиссия EV (PHEV), 4-моторная электрическая система 4WD и передовые системы помощи водителю и активной безопасности были объединены в этом компактном электрифицированном концепте нового кроссовера.

Система PHEV. Эта система PHEV оптимизирована легким и компактным блоком питания специально для компактного автомобиля, а бензиновый двигатель уступил место газотурбинному двигателю-генератору. Это обеспечит возможность использования чисто-электрического режима и серий гибридных режимов, а главное плавность работы и необходимую мощность – характеристики, свойственные электротранспорту

4-моторная система электрического полного привода 4WD. Mi-TECH CONCEPT питается от 4-моторной системы 4WD под названием Quad Motor с двумя двигателями AYC, расположенными на передней и задней оси. Это позволяет обеспечить оптимальный крутящий момент для всех четырех колес. Это дает уверенность водителю, улучшает управляемость в условиях города и небывалую производительность на бездорожье

Продвинутая помощь водителю и системы активной безопасности. Концепция MI-TECH использует интерфейс human machine interface (HMI), который проецирует различную информацию, обнаруженную с помощью передовой технологии оптического зондирования на лобовое стекло AR. Система помощи водителю MI-PILOT предупреждает водителя о возможном столкновении, контролирует работу рулевого колеса и тормозов, помогая не только в предотвращении, но и снижая ущерб от столкновения. Все эти системы работают вместе, чтобы обеспечить уверенный, безопасный и приятный опыт вождения

Посетители стенда MMC так же смогут рассмотреть концепт-кар с помощью виртуальной реальности в деталях и под разными углами. Стереоскопические изображение MI-TECH CONCEPT можно будет поворачивать, увеличивать или уменьшать в разном окружении. В дополнение к этому, есть несколько ракурсов, при которых зрители могут ощутить себя внутри автомобиля или заглянуть внутрь как если бы они ходили вокруг автомобиля.

Super Height K-Wagon Concept (мировая премьера)

Концепция Super Height K-Wagon нового поколения отвечает пожеланиям тех водителей, которые хотят расширить свой список направлений для поездок. Super Height K-Wagon Concept имеет просторное внутреннее пространство, являясь эталоном в своем роде, обеспечивая при этом производительность и функциональные возможности, ожидаемые в данной категории. Дизайн с в стиле SUV показывает его принадлежность к семье автомобилей Mitsubishi.

Этот концепт-кар предлагает точную управляемость и высокую производительность одновременно с просторнейшим салоном. Он также обеспечивает надежность и безопасность для всех пассажиров с помощью ассистентов MI-PILOT: для движения по шоссе в одной полосе, торможения для предотвращения переднего столкновения, смягчения ускорения и других передовых систем активной безопасности, которые получают отметку SAPO CAR (Safety Support Car) от японского правительства.

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER (Японская премьера)

Эта концепция среднеразмерного кроссовера нового поколения приводится в движение системой Twin Motor 4WD plug-in hybrid EV. MITUBISHI ENGELBERG TOURER предлагает высокий уровень динамических характеристик, которые позволяют водителю с уверенностью наслаждаться вождением в любую погоду или по любому дорожному покрытию. Она также обеспечивает большую дальность хода, присущие PHEV. Совокупность всех характеристик и возможность многоместной 3-рядной компоновки сидений повышает привлекательность кроссовера.

DENDO DRIVE HOUSE (DDH)

DDH – это универсальное торговое предложение, которое объединяет продажу, установку и последующее обслуживание системы V2H, которая включает автомобиль EV, адаптер V2H, солнечные батареи и бытовую аккумуляторную батарею. MMC начал пробные продажи пакетного сервиса DDH в некоторых районах Японии. Сервис DDH будет представлен на стенде MMC вместе с Outlander PHEV hybrid EV. Экран дисплея визуализирует движение потока энергии по системе, начиная от панелей солнечных батарей к автомобилю и поставку электроэнергии от батареи EV к источнику питания в доме. Услуга DDH дает клиенту преимущества, которые включают в себя экономию затрат на электроэнергию и предоставление аварийного источника питания.