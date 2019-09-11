Комплектация нового кроссовера Toyota RAV4 для России

Комплектация нового кроссовера Toyota RAV4 для России
Сентябрь 11 13:10 2019

Стал известен уровень базовой комплектации кроссовера нового поколения, который должен появиться в продаже этой осенью

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения. «За рулем» напоминает, что производство автомобиля начнется 1 октября на заводе под Санкт-Петербургом.

Как сообщалось ранее, кроссовер в России будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,5 литра, мощность которых составит 150 и 200 л.с. соответственно. Первый мотор будет поставляться с вариатором, а второй — с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Версий две — как переднеприводная, так и полноприводная, причем для автомобиля предусмотрены две системы полного привода для разных уровней комплектаций.

Toyota RAV4 2

Toyota RAV4.

В ОТТС нового Toyota RAV4 перечислены также системы, которыми автомобиль будет оснащаться во всех комплектациях. Среди них обязательная к установке ЭРА-ГЛОНАСС, системы стабилизации и помощи при экстренном торможении с функцией распределения усилий по колесам. Также все машины оборудуют датчиками давления воздуха в шинах, антипробуксовочной системой и системой помощи при начале движения на склоне. Кроме того, в базовое оснащение войдут обогревы передних сидений, аудиосистема и стояночный тормоз с электроприводом.

Toyota RAV4

Toyota RAV4.

Стоимость нового Toyota RAV4, а также уровни других комплектаций мы узнаем в октябре. В данный момент в продаже находится кроссовер уходящего поколения, стоимость которого составляет от 1 616 000 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Сергей Сергеевич
    Сентябрь 11, 13:23 #1 Сергей Сергеевич

    Обещают интересный полный привод

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