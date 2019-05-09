Nissan станет партнером фестиваля японской культуры Сакура Мацури

В рамках фестиваля японской культуры Сакура Мацури в Санкт-Петербурге, гости смогут увидеть новый Nissan X – Trail

Компания Nissan станет партнером фестиваля японской культуры Сакура Мацури, который пройдет в Санкт-Петербургском ботаническом саду Петра Великого 11-12 мая 2019 года.

Каждую весну жителям и гостям Северной столицы предоставляется чудесная возможность ненадолго перенестись в Японию, чтобы полюбоваться одним из главных ее символов и принять участие в традиционном фестивале Сакура Мацури. В этом году партнером праздника выступит известный японский автомобильный бренд – компания Nissan. Компания постоянно ведет совместную работу с консульством Японии в России по вопросам экономического сотрудничества между странами и укрепления связей в сфере развития автокомпонентной отрасли.

У компании Nissan есть собственная производственная площадка в России – завод в Санкт-Петербурге, который уже 10 лет выпускает автомобили. На заводе осуществляется сборка автомобилей по полному циклу, и сейчас там производятся самые популярные модели бренда – Nissan X–Trail, Qashqai и Murano. Производство постоянно технически совершенствуется, открываются новые цеха, устанавливается инновационное оборудование, новые точки контроля качества.

Недавно был открыт новый офис NTCE–R– российского отделения Nissan Technical Center, расположившийся в отдельном здании недалеко от завода. Инженеры и сотрудники NTCE–R занимаются изучением предпочтений российских покупателей, локальных условий и особенностей, вносят предложения по адаптации моделей и претворяют их в жизнь. Высокий уровень локализации и глубокая адаптация автомобилей к особенностям российских условий эксплуатации позволили кроссоверам X–Trail и Qashqai на протяжении вот уже нескольких лет входить в топ-25 самых продаваемых в стране автомобилей.

«Мы с радостью поддерживаем организаторов фестиваля, направленного на укрепление и развитие творческого содружества между Россией и Японией», – говорит генеральный директор ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» Игорь Бойцов. – В нашей работе, которую мы ведем на российском рынке вот уже 15 лет, большое значение имеет продвижение знаний о японской культуре и языке. Современное производство автомобилей высочайшего уровня качества строится на четком понимании глобальных стандартов и их использовании в производстве, для чего нам необходимо умение грамотно выстраивать единое информационное пространство и вести эффективный диалог с японскими коллегами. Я уверен, что подобные мероприятия всецело способствуют углублению взаимопонимания и взаимодоверия между народами двух стран посредством укрепления культурных и человеческих связей».

За два фестивальных можно будет познакомиться с различными видами традиционного японского искусства, посетить разнообразные увлекательные мастер-классы и концертные программы, и, конечно же, полюбоваться цветением сакуры – символом весеннего пробуждения природы. Также участники и гости фестиваля в дни проведения праздника смогут увидеть новый Nissan X–Trail, который будет выставлен для статической демонстрации, и принять участие в тест-драйве нового Nissan Qashqai.