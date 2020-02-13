ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями – Ведомости

Проект изменений в правила прохождения техосмотра размещен на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». По данным издания, документ вступит в силу с 8 июня 2020 г. вместе с новым законом о техосмотре.

Новые правила позволят исключить возможность покупки карты техосмотра без прохождения диагностики автомобиля. По ним процесс диагностики будет фиксироваться на фото, которые будут храниться в базе МВД. Информацию об аннулировании карты автоинспекторы должны будут передавать страховщикам. Также в их обязанности войдет «решение вопроса» о привлечении к ответственности оператора ТО, совершившего нарушение, говорится в постановлении. За управление автомобилем без ТО планируется ввести штрафы в размере 2000 руб. Нарушение будет регистрироваться с помощью камер один раз в сутки.

Как должны будут действовать страховые компании в случае аннулирования карты, в документе не прописано. Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов сказал «Коммерсанту», что по закону об ОСАГО компания не вправе расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке.