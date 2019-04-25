KIA Motors Russia & CIS HQ получила награду «USED CAR AWARDS 2019»

Компания KIA Motors Russia & CIS HQ признана лучшей в номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом»

Компания KIA Motors Russia & CIS HQ сообщает, что на прошедшем в Москве форуме автомобильного бизнеса «Used Cars Forum 2019» состоялось награждение победителей ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2019».

В номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом» лучшим дистрибьютором в массовом сегменте была признана компания KIA Motors Russia & CIS HQ. Эксперты аналитического агентства высоко оценили качество работы программы «KIA Уверен», а также темпы ее развития по дилерской сети бренда.

За первый квартал 2019 года в рамках «KIA Уверен» было реализовано 1693 автомобиля ,что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество дилеров участвующих в программе достигло 96 и продолжает стабильно увеличиваться.

С более подробной информацией о программе продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» и всей российской модельной линейке KIA, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте www.kia.ru.