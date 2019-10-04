Первый полностью электрический автомобиль шведского бренда

Порой меньше значит больше. Электрический кроссовер Volvo XC40, первый полностью электрический автомобиль шведского бренда, доказывает, что автомобили Volvo лишь выиграют, если лишить их некоторых традиционных элементов

Развитие электромобилей представляет собой крупнейший поворот в истории автомобилестроения. Впервые за более чем 100 лет автомобили передвигаются без бензиновых или дизельных двигателей в моторном отсеке и оснащаются аккумуляторной батареей, расположенной под полом, что коренным образом меняет привычное восприятие автомобиля.

Всё это также означает, что автомобили больше не требуется оборудовать выхлопными трубами или радиаторными решётками для охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Его место освобождается и создаёт дополнительное пространство для хранения под капотом.

Одновременно с этим электрический Volvo XC40 сохраняет все те характеристики, которые сделали кроссовер одним из бестселлеров Volvo. Новый электромобиль создан в традициях элегантного скандинавского дизайна, который в своё время лёг в основу трансформации шведского бренда и объединяет в себе стиль, комфорт и функциональность.

«Первоосновы скандинавского подхода к дизайну – это визуальная чёткость и сокращение числа элементов. XC40 – отличный тому пример, – комментирует Робин Пейдж (Robin Page), директор по дизайну Volvo Cars. – Выделяющаяся и легкоузнаваемая дизайн-философия Volvo стала ещё более выверенной и современной в электрической версии. Без решётки радиатора нам удалось создать более лаконичный и современный облик передней части автомобиля. То же самое касается и задней части, ведь там теперь нет выхлопной трубы. Это новый подход к дизайну автомобилей, над которым мы будем работать по мере развития полностью электрических автомобилей».

Электромобилю требуется гораздо меньший поток воздуха для охлаждения системы. Особая передняя решётка радиатора, выкрашенная в цвет кузова, подчёркивает индивидуальный стиль передней части автомобиля и аккуратно вмещает встроенные сенсоры новой платформы ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

Восемь вариантов окраски кузова включают новый цвет Sage Green и позволяют владельцам создать образ автомобиля на свой вкус. Контрастная чёрная крыша идёт в базовой комплектации. Новые 19- и 20-дюймовые колёсные диски также расширяют возможности для персонализации.

Внутри автомобиль отличает совершенно новый интерфейс, который был специально разработан для электромобилей. Его задача – постоянно держать водителя в курсе необходимой информации – например, об уровне заряда батареи. Интерьер выделяется дизайнерскими решениями в спортивном стиле. Коврики выполнены из переработанных материалов.

Электрический XC40, идея которого была впервые воплощена в концепте 40.1 в 2016 году, представляет собой пример направления инженерной мысли Volvo. Электромобиль построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которая изначально предусматривала возможности для электрификации. Отсек для батареи встроен в пол автомобиля таким образом, чтобы не оказывать влияние на организацию внутреннего пространства.

Это значит, что сохраняется функциональное пространство для хранения вещей – одна из самых привлекательных отличительных сторон модели XC40. Кардинально новый подход к дизайну интерьера обеспечит водителей XC40 помимо всего прочего ещё большими возможностями для хранения личных вещей в автомобиле – это касается области дверных карманов и под сиденьями, складного крючка для небольших сумок или пакетов, а также съёмного отделения для мусора в центральной консоли.

Беспрецедентная отличительная черта электрического Volvo XC40 – особое багажное отделение в передней части автомобиля под капотом. Электромотор занимает гораздо меньше места, чем двигатель внутреннего сгорания, что высвобождает дополнительное пространство для хранения объёмом 31 л.