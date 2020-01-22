Новый Range Rover Sport

Новый Range Rover Sport
22 января 14:11 2020

Новый Range Rover Sport третьего поколения уже в разработке. Внедорожник представят примерно через 18 месяцев, а его продажи начнутся в 2022 году, сообщает Autocar

Рейндж Ровер Спорт 2022 будет построен на абсолютно новой платформе MLA. Именно ее внедрение заставило отложить премьеру модели на пару лет. Известно, что в конструкции станет больше легкого алюминия.

А вот дизайн Range Rover Sport останется знакомым. Революций не стоит ожидать, хотя, конечно, внедорожник позаимствует некоторые черты у младшего брата Velar.Новый Range Rover Sport

Большие перемены ожидают линейку двигателей. Автомобиль получит новые рядные шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели Ingenium, дополненные умеренной гибридной установкой. Топовые версии получат 4,4-литровый V8 твин-турбо от BMW.

Появится и подзаряжаемый гибрид Рейндж Ровер с электромотором на задней оси. Мало того, на 2023 год запланировано появление и полностью электрической модификации.

Источник Автоцентр.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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