Новый Range Rover Sport

Рейндж Ровер Спорт 2022 будет построен на абсолютно новой платформе MLA. Именно ее внедрение заставило отложить премьеру модели на пару лет. Известно, что в конструкции станет больше легкого алюминия.
А вот дизайн Range Rover Sport останется знакомым. Революций не стоит ожидать, хотя, конечно, внедорожник позаимствует некоторые черты у младшего брата Velar.
Большие перемены ожидают линейку двигателей. Автомобиль получит новые рядные шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели Ingenium, дополненные умеренной гибридной установкой. Топовые версии получат 4,4-литровый V8 твин-турбо от BMW.
Появится и подзаряжаемый гибрид Рейндж Ровер с электромотором на задней оси. Мало того, на 2023 год запланировано появление и полностью электрической модификации.
Источник Автоцентр.
C 2014 года www.amsrus.ru
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