Известны цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility

С помощью мобильного приложения клиент сможет оформить подписку на модели Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1. Все автомобили будут представлены в топовых комплектациях.
Будет доступно три варианта подписки: Freedom (от 1 месяца до года), Country (от 1 дня до 1 месяца) и City (от часа до 24 часов).
Все тарифы Freedom включают ежемесячный пробег 2 500 км (30 000 км в год). В случае подписки на 12 месяцев клиент может выбрать оптимальный для себя пробег 1 000 км в месяц (12 000 в год), уменьшив ежемесячный платеж.
Подписка Country – это возможность взять автомобиль на несколько дней или недель для деловых поездок, выезда за город или путешествий. Стоимость подписки Country на Santa Fe будет составлять от 5 550 ₽ в сутки, на Tucson – от 4 050 ₽, на Creta – от 3 000 ₽ и H-1- от 5 050 ₽ в сутки.
Подписка City – это возможность протестировать новые кроссоверы Hyundai, представленные в топовых комплектациях.
Приложение Hyundai Mobility в App Store и Google Play будет доступно с 14 октября. После простой регистрации клиенту станут доступны онлайн-бронирование и онлайн-оплата выбранного по подписке автомобиля. Забрать забронированный авто можно будет на территории официальных дилеров Hyundai. На начальном этапе проекта участвуют 12 московских дилерских центров Hyundai.
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