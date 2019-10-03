Известны цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility

Известны цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility
Октябрь 03 12:31 2019

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявляет цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility. Простота и доступность сервиса изменит представление об использовании автомобиля

С помощью мобильного приложения клиент сможет оформить подписку на модели Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1. Все автомобили будут представлены в топовых комплектациях.

Подписка Hyundai Mobility – это:

  • Отсутствие залогов и первоначальных взносов
  • Застрахованный автомобиль (ОСАГО и каско без франшизы)
  • Комплект зимней резины, включая хранение и замену
  • Регистрация автомобиля и транспортный налог
  • Техническое обслуживание в официальной дилерской сети Hyundai
  • Помощь на дорогах (РАТ)
  • Полезные аксессуары (детское кресло, USB-зарядка и набор автомобилиста)
  • Автозапуск и другие функции удаленного управления автомобилем
  • География поездок – вся Россия

Будет доступно три варианта подписки: Freedom (от 1 месяца до года), Country (от 1 дня до 1 месяца) и City (от часа до 24 часов).

Подписка Freedom

Все тарифы Freedom включают ежемесячный пробег 2 500 км (30 000 км в год). В случае подписки на 12 месяцев клиент может выбрать оптимальный для себя пробег 1 000 км в месяц (12 000 в год), уменьшив ежемесячный платеж.Подписка Freedom

Подписка Country

Подписка Country – это возможность взять автомобиль на несколько дней или недель для деловых поездок, выезда за город или путешествий. Стоимость подписки Country на Santa Fe будет составлять от 5 550 ₽ в сутки, на Tucson – от 4 050 ₽, на Creta – от 3 000 ₽ и H-1- от 5 050 ₽ в сутки.

Подписка City

Подписка City – это возможность протестировать новые кроссоверы Hyundai, представленные в топовых комплектациях.Подписка City

Приложение Hyundai Mobility в App Store и Google Play будет доступно с 14 октября. После простой регистрации клиенту станут доступны онлайн-бронирование и онлайн-оплата выбранного по подписке автомобиля. Забрать забронированный авто можно будет на территории официальных дилеров Hyundai. На начальном этапе проекта участвуют 12 московских дилерских центров Hyundai.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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