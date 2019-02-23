В Госдуме предложили усилить контроль за передвижными камерами

Контроль за передвижными камерами фиксации предложили ужесточить

По мнению зампреда комитета по транспорту и строительству Владимира Афонского, сейчас такие камеры ставят «там, где легче собирать штрафы».

В связи с этим парламентарий предложил усилить государственный контроль за мобильным камерами.

«Они должны стоять в тех местах, где нашим автолюбителям понятно, что камера здесь необходима, потому что участок дороги аварийно-опасен», — приводит слова Афонского пресс-служба партии «Единая Россия».«Второй момент — камеры должны быть точными, у них должен быть минимальный уровень погрешности, который так или иначе присутствует. Поэтому необходимо усилить государственный контроль за работой камер видеофиксации», — считает он.

Кроме того, Афонский обратил внимание, что мобильные камеры фиксации нарушений устанавливаются «кое-как, непонятно где. Этим сейчас занимаются люди, которые, если и проходили соответствующий инструктаж, то его недостаточно, чтобы даже правильно выставить угол наклона».

Парламентарий также высказал мнение, что мобильные камеры зачастую используются там, где в этом нет никакой необходимости, без учета дорожной обстановки. По его словам, зачастую они устанавливаются не только и не столько в действительно опасных местах, сколько там, где легче собирать штрафы.

Подробнее.