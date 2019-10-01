Самые интересные новинки Токийского автосалона

Международный автосалон в Японии дает возможность проявить себя местным автопроизводителям, в том числе небольшим компаниям

Редакция портала «SpeedMe» проанализировала сайты автопроизводителей и составила рейтинг из самых интересных новинок Токийского автосалона.

Концепт электрокара Lexus

Премиальный суббренд Toyota — компания Lexus — планирует продемонстрировать свой первый электромобиль. Это будет компактный ситикар с высокой крышей, которая расширяет пространство салона. Экраны, расположенные по обеим сторонам от рулевого колеса, служат для отображения данных мультимедийной системы.

Несмотря на то, что новинка призвана продемонстрировать дальнейшее развитие дизайна моделей марки, Lexus намекнул, что, по крайней мере, некоторые из этих решений появятся в ближайшие годы.

«Мы считаем, что наше будущее может напоминать этот дизайн», — рассказал вице-президент Lexus Коджи Сато.

Первый серийный электромобиль Mazda

Роторный двигатель Mazda снова вернется и дебют состоится в Токио, но не стоит искать продолжения легендарного RX-8. Он альтернативой в первом серийном электромобиле компании. Новинка еще ни разу не была поймана фотошпионами, но нам уже известно, что это будет автономный электрокар.

Новый экологически чистый кроссовер получит литий-ионный аккумулятор мощностью 35,5 кВт/ч, который питает двигатель мощностью 140 л.с.

Гибрид от Mitsubishi

Концепцт-кар Mitsubishi, который покажут в Токио, в первую очередь представит следующее поколение гибридных силовых установок, работающих по принципу Plug-in Hybrid. Компания указала, что она сделала агрегаты меньше и легче, чем та, что в настоящее время есть в Outlander, что позволит электрифицировать более компактные модели, такие как Eclipse Cross. Информация о новинке пока засекречена, но судя по опубликованному ранее тизеру, нам представят концепт футуристического внедорожника с внешними динамиками и обилием карбона.

Subaru Levorg

Ровно через месяц публика сможет увидеть новое поколение концепт-кара Subaru Levorg, который получит эволюционный дизайн. При этом модель сохранит характерные выштамповки в районе задних колесных арок и горизонтально расположенные задние фонари.

Информации о технических характеристиках универсала нового поколения пока нет, но ожидается, что новинка будет построена на модульной платформе SGP, которая лежит в основе всех последних моделях Subaru. Такая «тележка» позволяет существенно повысить жесткость кузова.

В тизерном видео отмечается, что «мы живем в эпоху, когда технологии автономного вождения широко распространяются», поэтому разумно предположить, что набор функций помощи водителю EyeSight будет расширен.

Toyota GT86

Сегмент купе не является массовым, но Toyota удалось создать экономическое обоснование для появления второй генерации модели GT86. Из неподтвержденных пока источников мы знаем, что следующий Toyota GT86 дебютирует в качестве концепта, близкого к серийному. И неподалеку будет стоять новый Subaru BRZ.

В этот раз купе от разных автопроизводителей не будут выглядеть совершенно одинаково, у каждого из них будет своя индивидуальность, но они снова будут идентичны и разделят платформу. Предполагается, что в движение модели будут приводиться безнаддувным 2,4-литровым мотором, используемого в внедорожнике Ascent, производимого и продаваемого в Америке.