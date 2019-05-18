Российский рынок мотоциклов с пробегом в 1 квартале 2019 года

Российский рынок мотоциклов с пробегом в 1 квартале 2019 года
Май 18 09:08 2019

Объем вторичного рынка мотоциклов вырос на 45% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка мотоциклов с пробегом в 1 квартале 2019 года составил 7,2 тыс. единиц, что на 45% больше, чем годом ранее.

При более детальном рассмотрении вторичного рынка мотоциклов отметим, что четыре первых места в марочной структуре занимают японские бренды – Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, на которые суммарно приходится около 60% рынка. На первом месте, с большим отрывом от конкурентов, располагается Honda, перепродажи которой за отчетный период составили 1,7 тыс. мотоциклов (+47,7% по сравнению с 1 кварталом 2018 года). На втором – Yamaha (1,2 тыс. шт.), реализация подержанной мототехники у которой выросла на 60,2%. Мотоциклы Suzuki были перепроданы в количестве 771 штуки (+45,5%), Kawasaki – 557 единиц (+57,8%). Замыкает пятерку лидеров немецкий бренд BMW (518 шт.; +71%).

В ТОП-10 также попали: отечественные «Урал» и «ИЖ» (на 6 и 9 местах соответственно), американский Harley-Davidson, российско-китайский (созданный в сотрудничестве с китайской корпорацией China Qianjiang Group) Stels и чешская Jawa. Эксперты отмечают, что вся первая десятка за указанный период (январь – март) продемонстрировала рост, причем семь марок выросли в объемах более чем на 45%. Самую высокую динамику здесь показал Stels, объем вторичного рынка которого вырос вдвое.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА МОТОЦИКЛОВ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ (шт.)

Марка1 кв. 20191 кв. 2018Изм., %
1HONDA1737117647,7
2YAMAHA121175660,2
3SUZUKI77153045,5
4KAWASAKI55735357,8
5BMW51830371,0
6УРАЛ3012778,7
7HARLEY-DAVIDSON29918660,8
8STELS246123100,0
9ИЖ2282137,0
10JAWA2021878,0
ВСЕГО по России7232498845,0

В пятерку лидеров модельного рейтинга на вторичном рынке в январе – марте 2019 года вошли два представителя бренда Honda, два – марки Yamaha, а также отечественный «Урал».

ТОП-5 МОДЕЛЕЙ РЫНКА МОТОЦИКЛОВ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ (шт.)

Модель1 кв. 20191 кв. 2018Изм., %
1HONDA CBR40531628,2
2HONDA CB34520469,1
3YAMAHA XVS19412357,7
4УРАЛ 8.1031861709,4
5YAMAHA YZF18512844,5

Около 40% рынка мотоциклов с пробегом в 1 квартале 2019 года пришлось на Центральный федеральный округ, где поменяли своих владельцев 2,8 тыс. мотоциклов. На втором месте находится Южный ФО с долей 18,1% (1,3 тыс. шт.), на третьем – Северо-Западный ФО (962 шт.). Что касается динамики, то во всех округах страны вторичный рынок мотоциклов показывает уверенный рост, причем его диапазон достаточно широк: от +10,2% (на Урале) до +82,3% (на Дальнем Востоке).

РЫНОК МОТОЦИКЛОВ С ПРОБЕГОМ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)

Федеральный округ1 кв. 20191 кв. 2018Изм. %Доля, %
ЦФО2769183151,238,3
ЮФО130980762,218,1
СЗФО96266744,213,3
ПФО67560611,49,3
СФО47730059,06,6
УФО46642310,26,4
ДФО30816982,34,3
СКФО26618543,83,7
ВСЕГО по России7232498845,0 100,0

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AMSRUS
AMSRUS

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