Российский рынок мотоциклов с пробегом в 1 квартале 2019 года

Объем вторичного рынка мотоциклов вырос на 45% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка мотоциклов с пробегом в 1 квартале 2019 года составил 7,2 тыс. единиц, что на 45% больше, чем годом ранее.

При более детальном рассмотрении вторичного рынка мотоциклов отметим, что четыре первых места в марочной структуре занимают японские бренды – Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, на которые суммарно приходится около 60% рынка. На первом месте, с большим отрывом от конкурентов, располагается Honda, перепродажи которой за отчетный период составили 1,7 тыс. мотоциклов (+47,7% по сравнению с 1 кварталом 2018 года). На втором – Yamaha (1,2 тыс. шт.), реализация подержанной мототехники у которой выросла на 60,2%. Мотоциклы Suzuki были перепроданы в количестве 771 штуки (+45,5%), Kawasaki – 557 единиц (+57,8%). Замыкает пятерку лидеров немецкий бренд BMW (518 шт.; +71%).

В ТОП-10 также попали: отечественные «Урал» и «ИЖ» (на 6 и 9 местах соответственно), американский Harley-Davidson, российско-китайский (созданный в сотрудничестве с китайской корпорацией China Qianjiang Group) Stels и чешская Jawa. Эксперты отмечают, что вся первая десятка за указанный период (январь – март) продемонстрировала рост, причем семь марок выросли в объемах более чем на 45%. Самую высокую динамику здесь показал Stels, объем вторичного рынка которого вырос вдвое.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА МОТОЦИКЛОВ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ (шт.)

№ Марка 1 кв. 2019 1 кв. 2018 Изм., % 1 HONDA 1737 1176 47,7 2 YAMAHA 1211 756 60,2 3 SUZUKI 771 530 45,5 4 KAWASAKI 557 353 57,8 5 BMW 518 303 71,0 6 УРАЛ 301 277 8,7 7 HARLEY-DAVIDSON 299 186 60,8 8 STELS 246 123 100,0 9 ИЖ 228 213 7,0 10 JAWA 202 187 8,0 ВСЕГО по России 7232 4988 45,0

В пятерку лидеров модельного рейтинга на вторичном рынке в январе – марте 2019 года вошли два представителя бренда Honda, два – марки Yamaha, а также отечественный «Урал».

ТОП-5 МОДЕЛЕЙ РЫНКА МОТОЦИКЛОВ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ (шт.)

№ Модель 1 кв. 2019 1 кв. 2018 Изм., % 1 HONDA CBR 405 316 28,2 2 HONDA CB 345 204 69,1 3 YAMAHA XVS 194 123 57,7 4 УРАЛ 8.103 186 170 9,4 5 YAMAHA YZF 185 128 44,5

Около 40% рынка мотоциклов с пробегом в 1 квартале 2019 года пришлось на Центральный федеральный округ, где поменяли своих владельцев 2,8 тыс. мотоциклов. На втором месте находится Южный ФО с долей 18,1% (1,3 тыс. шт.), на третьем – Северо-Западный ФО (962 шт.). Что касается динамики, то во всех округах страны вторичный рынок мотоциклов показывает уверенный рост, причем его диапазон достаточно широк: от +10,2% (на Урале) до +82,3% (на Дальнем Востоке).

РЫНОК МОТОЦИКЛОВ С ПРОБЕГОМ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)

Федеральный округ 1 кв. 2019 1 кв. 2018 Изм. % Доля, % ЦФО 2769 1831 51,2 38,3 ЮФО 1309 807 62,2 18,1 СЗФО 962 667 44,2 13,3 ПФО 675 606 11,4 9,3 СФО 477 300 59,0 6,6 УФО 466 423 10,2 6,4 ДФО 308 169 82,3 4,3 СКФО 266 185 43,8 3,7 ВСЕГО по России 7232 4988 45,0 100,0

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