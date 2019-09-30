В России начнут производить полноприводные Peugeot и Citroёn

В этом году модельный ряд Группы PSA в России расширится за счет появления серийных полноприводных модификаций Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy. Автомобили будут выпускаться на заводе ПСМА Рус в Калужской области. Старт производства запланирован на октябрь 2019 года

Помимо системы полного привода, новые модификации автомобилей получат увеличенный до 200 мм дорожный просвет, что на 20 мм больше, чем у стандартных модификаций, металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии. Полноприводные версии Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy будут оснащаться дизельным двигателем 2.0 мощностью 150 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач. Система полного привода будет доступна для версий длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм) как пассажирской, так и грузовой гаммы.

Полноприводные пассажирские Peugeot Traveller и Citroën SpaceTourer применимы для увлекательных путешествий в различных географических и климатических условиях, а также для доставки персонала к месту работы в условиях дорог различного качества (строители, спортсмены, ТВ и фото-журналисты и т.д.). Частные клиенты, использующие подобный автомобиль в семье оценят повышенный уровень безопасности и уверенного вождения в зимний период или при выездах на природу, дачу, загородных путешествиях.

Коммерческие фургоны Peugeot Expert 4х4 и Citroën Jumpy 4х4 будут доступны с двумя вариантами полной массы: 2495 кг или 3100 кг. Первая версия автомобиля не имеет никаких ограничений на въезд в грузовой каркас Москвы, вторая характеризуется большей полезной нагрузкой, необходимой в различных сферах бизнеса – строительство, инкассация, фермерство, садоводство и прочее.

Система полного привода 4×4

Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет крутящий момент именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Режимы ECO и 4WD дают возможность переключиться между 2WD и 4WD режимами, что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме. Вес полноприводной конструкции составляет 85кг. Элементы полного привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр тяжести, что положительно сказывается на курсовой устойчивости и управляемости автомобиля в любых условиях.

Особенности полного привода 4×4

Трансмиссия 4×4 с вискомуфтой

Автоматический контроль тяги

Специальные настройки ECS для оптимального распределения крутящего момента между колесами

Возможность принудительного отключения

Защита агрегатов и деталей: картера двигателя, трансмиссии, бензобака, вискомуфты, заднего редуктора

На полноприводные версии распространяется стандартная гарантия производителя и периодичность технического обслуживания, (3 года / 100 тыс. км – пассажирские версии; 2 года без ограничения пробега – фургоны)

Автомобили Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy с системой полного привода подходят для многоцелевого использования на дорогах с разными типами покрытий.