Volkswagen Bulli празднует 70-летний юбилей

Bulli, рекордсмен по серийному производству среди легких коммерческих автомобилей, празднует 70-летний юбилей

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили отмечает выдающуюся веху в истории концерна. Transporter, также известный как Bulli и Kombi, выпускался дольше любого другого коммерческого фургона в мире. 70 лет назад, 8 марта 1950 года с конвейера завода Volkswagen в Вольфсбурге сошел первый фургон Type 2. Он стал вторым мировым бестселлером концерна, после модели Beetle (Type1).

На сегодняшний день за всю историю линейки Т было произведено более 13 миллионов автомобилей. История легендарной классики охватывает шесть поколений автомобилей. Заядлые путешественники разъезжают по миру, используя его как «дом на колесах». Для бизнеса Transporter — традиционно надежный компаньон для перевозки сотрудников и грузов. Ежедневно семьи доверяют свою жизнь Bulli и ценят его за безопасность. Эта ретроспектива — дань уважения культовой модели и родоначальнику марки Volkswagen Коммерческие автомобили.

Bulli суждено было стать легендарным автомобилем. Развивающаяся европейская экономика нуждалась в более вместительном автомобиле, чем Beetle. Первоначально определение компактного коммерческого автомобиля Volkswagen с максимальным полезным пространством подразумевало следующее: оппозитный двигатель находится в задней части кузова, водитель располагался спереди, а между ними — просторный салон. Это характеристики первого поколения T1, разработанного инженерами концерна.

T1 — 1950 по 1967 годы

11 ноября 1949 года Volkswagen представил прессе прототип фургона, изготовленного вручную. Не хватало только названия. Еще в 1949 году Volkswagen подал заявку в патентное бюро для регистрации «Bully» в качестве товарного знака. Но компании не повезло — другое предприятие уже получило на него права. Несмотря на это, концерн уже подготовили почву для публичного использования названия, оперативно изменив его с Bully на Bulli. Так появилось неофициальное название фургона. Однако марке Volkswagen Коммерческие автомобили потребовалось еще более полувека, чтобы, наконец-то, в 2007 году получить патентные права на товарный знак. Так, каждая модель серии получила официальное название, которое ее поклонники использовали в течение многих лет.

История Bulli — путешествие во времени. Сейчас далеко не все помнят о том, что происходило 70 лет назад. Восстановить связь десятилетий помогает музыка. 70 лет назад Бинг Кросби был музыкальной суперзвездой, а его «White Christmas» до сих пор остается одной из самых востребованных песен всех времен. Тогда Volkswagen был совсем молодой компанией. Ее новейший продукт — Transporter. Двигатель и коробку передач позаимствовали у Beetle, кузов с усиленным днищем был разработан «с нуля». Максимальная полезная нагрузка достигала 750 кг — достойно того, чтобы автомобиль мог называться «экономическим чудом». Попасть внутрь можно было через распашные двери или, как это было сделано позже, через дополнительную раздвижную дверь со стороны пассажира.

Т1 выпускался в трех модификациях: грузовой фургон, пассажирский фургон с окнами и восьмиместный автобус. Самый знаменитый Bulli появился в 1951 году: «Micro Bus De Luxe», более известный как «Samba bus». Он отличался панорамными окнами, расположенными вдоль кромок крыши, и люком со сдвижным тентом. Год спустя на рынке появился пикап — тип грузовика, пользовавшийся популярностью в 1950-е годы. Вскоре появились версии с другими типами кузова. Модификация Westfalia оснащалась «кемпинг-боксом» — специальным модулем, благодаря которому автомобиль превращался в первый компактный дом на колесах. Чтобы поспевать за постоянно растущим спросом на эти автомобили, в 1956 году производство перенесли на новый завод в Ганновере. С 1957 года автомобиль начали выпускать и в Бразилии. До выпуска преемника модели в 1967 году около 1,9 миллиона человек приобрели фургон с раздельным ветровым стеклом и узнаваемой передней частью — автомобиль имел мировой успех.

T2 — 1967 по 1979 годы

В те бурные времена зародилась не только рок-музыка: в августе 1969 года такие музыканты, как Джими Хендрикс, Джоан Баэз и Боб Дилан, вершили историю в Вудстоке, а Пит Таунсенд из группы The Who написал легендарную рок-оперу «Tommy». В эти три дня мира и музыки в Вудстоке были сделаны самые знаменитые фотографии Bulli «flower power T1» с парой на крыше.

Возможно, именно тогда обычный автомобиль превратился в легенду и стал воплощением жизненной философии. Двумя годами ранее в Ганновере началось производство второго поколения модели Transporter. Говоря о Т1 и Т2, стоит помнить об их отличиях.

Многофункциональный T2 унаследовал практичность T1 для новой эпохи. Характерной чертой T2 стала обновленная передняя часть — теперь без привычной эмблемы «VW» как у T1, но с изогнутым панорамным ветровым стеклом и решеткой воздухозаборника под ним. В базовое оснащение T2 теперь входила раздвижная дверь. Как и кемпер Westfalia с подъемной крышей, фургон стал еще более популярным у туристов. В 1972 году появился электрический Transporter с нулевыми выбросами. На заводе в Ганновере было собрано 2,14 миллиона автомобилей, пока в 1979 году на смену Т2 не пришел Т3. Т2 еще долго продолжали выпускать на производствах в Южной Америке и Южной Африке. Завод в Сан-Паулу, безусловно, рекордсмен по продолжительности производства этой модели: последние 1 200 экземпляров T2 версии «56 Anos Kombi — Last Edition» сошли с конвейера Volkswagen do Brazil в конце 2013 года.

T3 — 1979 по 1992 годы

К концу 1970-х мир снова изменился. И песни снова помогают нам перенестись в прошлое: с безупречным качеством звука через автомобильные приемники транслировали произведение «Sultans Of Swing» в исполнении коллектива Dire Straits, группа The Police выпустила «Message In A Bottle», а музыканты группы Pink Floyd записали самый успешный в мире двойной альбом с песней «The Wall». Под эти саундтреки в 1979 году на автомобильную сцену выходит новый T3.

Концептуально он был похож на предыдущее поколение, но при этом оснащенный передовыми на тот момент технологиями он отражал веяние времени. Марка добилась больших успехов в области пассивной безопасности. Более широкий кузов с неизменной длиной и высотой обеспечивал больше места для пассажиров и грузов.

Концепция оппозитного двигателя, которая теперь использовалась повсеместно, также способствовала увеличению полезного пространства. Впервые в 1981 году появились модели с оппозитными дизельными двигателями. Благодаря новому шасси управляемость Т3 можно было сравнить с легковым автомобилем.

В 1985 году марка представила множество инноваций. Бензиновые двигатели оснащались каталитическими нейтрализаторами, а дизельные — турбонагнетателем. Но прежде всего, варианты исполнения модели были расширены за счет полноприводной версии Syncro с вязкостной муфтой, находящейся между передней и задней осями. Благодаря эффективному использованию пространства, T3 стал еще более удобной базой для создания кемперов. И даже больше: в 1988 года дебютировала модель California, разработанная на базе Т3.

Когда последний T3 сошел с конвейера завода в Ганновере, по всему миру было продано 1,3 миллиона таких фургонов. Новые версии Caravelle и Multivan стали бестселлерами, а лимитированные серии Multivan White Star и Blue Star — культовыми. В Южной Африке производство T3 с правосторонним управлением продолжалось до 2005 года. Общее количество выпущенных автомобилей достигло более 1,4 миллиона.

T4 — 1990 по 2003 годы

Прошло 30 лет с тех пор, как Roxette исполняли «It Must Have Been Love», а UB 40 — «Kingston Town». Дебют Т4 в 1990 году ознаменовал начало технической революции: после 40-летней истории заднеприводного Bulli с оппозитным двигателем марка Volkswagen Коммерческие автомобили полностью изменила концепцию. Теперь двигатели нового поколения, а позже и VR-образные двигатели, устанавливались спереди и приводили в движение передние колеса. Переход на передний привод изменил все: дизайн, подвеску, двигатели и пространство. Если в Т3 некоторый, пусть и небольшой, объем сзади занимал двигатель, то в новой модели свободного места стало заметно больше. Совсем немного пространства потребовалось для новой независимой задней подвески и системы полного привода Syncro, предлагавшейся в качестве опции. С новой системой привода и новым шасси управление фургоном стало еще больше похоже на легковой автомобиль. Чтобы обеспечить достаточное пространство для четырех- и пятицилиндровых рядных двигателей с поперечным расположением, а также для повышения пассивной безопасности, была увеличена длина передней части T4.

Кроме этого, марка Volkswagen Коммерческие автомобили впервые представила Transporter с двумя вариантами колесной базы. Увеличенное пространство салона Multivan стало большим преимуществом модели, как и новой версии California. Между тем, в 1995 году марка Volkswagen Коммерческие автомобили стала независимым брендом концерна и стала еще более успешной, чем когда-либо. В 1996 модельном году Т4 получил всестороннее обновление. Изменилось многое — особенно элементы под капотом.

Установленный на одном из фургонов марки пятицилиндровый дизельный двигатель T4 стал первым агрегатом TDI (Turbocharged Direct Injection). Пассажирская модификация получила более длинную переднюю часть, что позволило установить бензиновый двигатель VR6. К 2003 году, когда четвертое поколение ушло на заслуженный отдых, было продано 1,9 миллиона фургонов, версии Kombi, модификаций с двойной кабиной, пикапов, версий с шасси с одинарной и двойной кабиной, Caravelle, Multivan и California.

T5 — 2003 по 2015 годы

2000-е годы еще не столь далеко позади. И музыка тех лет — тоже. Тогда музыкальные произведения открывали новые измерения: 50 Cent выпустили хит «In Da Club», а Робби Уильямс штурмовал музыкальные чарты с песней «Feel». Когда в начале 2003 года пятое поколение Bulli набирало обороты, концепция дизайна предшественника еще сохранялась в его образе. Однако более широкие и выразительные линии кузова сделали облик T5 солиднее. В то же время экстерьер стал кульминацией стиля и новой эстетики. Инженеры непрерывно трудились над внутренним пространством, добиваясь лучшей эргономики, что особенно заметно на месте водителя.

Рулевое колесо регулировалось по наклону и высоте, а на центральной консоли появился новый рычаг переключения передач. Обновления коснулись и задней части модели. Большинство Multivan пятого поколения оснащалось двумя раздвижными дверьми, стол для пассажиров задних сидений был перенесен с левой стороны в середину салона, а направляющие, расположенные в полу, позволяли устанавливать его в любое положение.

Впервые новая модель California производится маркой Volkswagen Коммерческие автомобили в Ганновере. Базы автомобилей, собиравшиеся на главном заводе (Hannover-Stöcken), доставляли на новое специализированное производство в Лиммере, где их полностью оснащали как кемперы.

Названия версий Caravelle, Multivan и California были признаны наиболее удачными среди автомобилей. На момент запуска модели предлагались с четырьмя новыми дизельными двигателями с турбонаддувом и насос-форсунками и двумя бензиновыми агрегатами. Варианты бензиновых двигателей предлагались от четырехцилиндровых до V6. Совершенно новой разработкой стала система полного привода 4MOTION с регулируемой муфтой между передней и задней осями, управляемой электронным блоком. Наряду с обычными модификациями было выпущено несколько лимитированных вариаций, например, California NoLimit, Multivan PanAmericana и Multivan Biker. В октябре 2010 года выпуском версии Edition 25 марка отметила 25-ю годовщину модели Multivan. К 2015 году с конвейера в Ганновере сошло около 1,65 миллиона автомобилей поколения T5.

T6 — 2015 по 2019 годы

В 2015 году появилось поколение Т6, что ознаменовало новый этап эволюции. Bulli шестого поколения получил новые двигатели, еще более интеллектуальные системы помощи водителю и новые информационно-развлекательные системы. Экстерьер T6 выделялся обновленной передней частью, но и сзади автомобиль выглядел не менее выразительно. Несмотря на всю свою инновационную мощь, новое двухцветное лакокрасочное покрытие навевало ностальгические воспоминания о первом поколении Bulli. Одно из самых важных обновлений скрывалось под капотом. В модельный ряд двигателей вошли четыре новых двигателя TDI и два агрегата TSI с системой «стоп-старт».

T6.1 — с 2019 года

Предела совершенству нет, и даже Т6 можно было улучшить — это демонстрирует новейшее поколение Т6.1, представленное осенью 2019 года. Наследие Bulli нашло воплощение в поколении Т6.1. Сохранившие неизменное сочетание эффективного использования пространства и выразительного дизайна новые модели T6.1 вошли в цифровую эру — легендарный бестселлер получил новые мультимедийные устройства. Новый Bulli 6.1 стал первой моделью марки, для которой в качестве дополнительной опции доступна полностью цифровая приборная панель Digital Cockpit. Кроме того, были улучшены информационно-развлекательные системы: размер экранов стал увеличен, а их разрешение стало выше.

Новый T6.1 получил электромеханическое рулевое управление, что делает его более манёвренным и точным в управлении. Механизм обладает двумя важными преимуществами: система активируется только по мере необходимости, позволяя снизить расход топлива. Кроме того, она позволяет использовать в автомобиле множество новых вспомогательных систем, в числе которых парковочный автопилот Park Assist. Когда система активирована, Bulli 6.1 может самостоятельно заезжать на парковочное место и выезжает с него. В обоих случаях водителю остаётся лишь нажимать педаль газа или тормоза, контролируя пространство вокруг автомобиля.

Любая модель семейства — прекрасное средство для буксировки прицепа с грузоподъемностью до 2500 кг. Система Trailer Assist, опционально установленная в автомобилях T6.1, значительно облегчает процесс маневрирования. Водитель просто задает направление с помощью поворотного регулятора положения наружных зеркал заднего вида, выполняющего функции джойстика, в котором должен двигаться прицеп задним ходом, а Bulli 6.1 уже контролирует работу рулевого управления и дисплея на приборной панели.

В портфолио новых систем входит система боковой защиты Side Alert, ранее реализованная в модели Crafter. Система использует ультразвуковые датчики, снижая риск получения повреждений. В стандартное оснащение новой модели входит ещё одна новинка – ассистент Cross Wind Assist, который автоматически стабилизирует Bulli при сильных порывах бокового ветра. Ещё одним новшеством стала функция старт-стоп в сочетании с адаптивным круиз-контролем в качестве дополнительной опции (доступно для версий с коробкой передач DSG). В дорожных заторах или в городском потоке Bulli 6.1 автоматически трогается с места, как только находящееся впереди транспортное средство возобновляет движение.

Обновления коснулись и экстерьера — облик моделей Т6.1 стал еще совершеннее, но при этом сохранил узнаваемые черты семейства Т. Особенно очевидны изменения передней части кузова: решетка радиатора стала заметно крупнее и теперь образует единый стилистический компонент с новым бампером. Полностью пересмотрен дизайн элементов ниже капота, в числе которых фары и крылья. Новая передняя часть подчеркивает ширину кузова и наделяет Bulli 6.1 исключительной харизмой. На этом обновления не заканчиваются: марка Volkswagen Коммерческие автомобили также представила шесть новых вариантов колёсных дисков, шесть новых моноцветов и семь новых двухцветных вариантов окраски кузова.

Bulli 6.1 оснащается передовыми двигателями TDI, которые предлагаются в четырёх вариантах мощности: 110, 150 и 199 л.с. Версии мощностью 150 и 199 л.с. могут сочетаться с полным приводом 4MOTION. Характеристики всех моделей Bulli 6.1 с двигателями TDI соответствуют требованиям экологического стандарта Евро-5.

Основная производственная площадка марки Volkswagen Коммерческие автомобили в Ганновере (Германия) и завод в Познани (Польша) оснащены передовыми системами производства для выпуска Bulli будущих поколений. К примеру, в ноябре прошлого года в столице Нижней Саксонии запустили завод по производству лакокрасочных материалов. Это позволяет экономить более 25 000 МВт электроэнергии и 60 тонн лакокрасочных покрытий в год.

Будущее марки Volkswagen Коммерческие автомобили также неразрывно связано с электромобильностью. Подготовка к производству модели ID.BUZZ на заводе в Ганновере уже идет полным ходом. Старт производства электрического Bulli запланирован на 2022 год. Завод станет основным центром по производству коммерческих автомобилей с электроприводом и будет решать важные вопросы, связанные с будущим марки и всего концерна Volkswagen. В 2019 году на заводах в Ганновере и Познани было выпущено около 190 000 автомобилей марки.