KIA Motors стала официальным партнером Лиги Европы UEFA сезона 2019/20

В сезоне 2019/20 Лиги Европы UEFA компания KIA Motors организует увлекательные маркетинговые мероприятия, позволяющие футбольным болельщикам стать еще ближе к любимой игре

KIA продолжает проводить вдохновляющие молодежь программы, в частности – Трофи-тур Лиги Европы и «Юный арбитр»

Авторитетные европейские футбольные клубы сразятся за выход в финал Лиги Европы UEFA, который пройдет в польском Гданьске 27 мая 2020 года

В качестве официального партнера Лиги Европы UEFA сезона 2019/20, KIA Motors запускает серию увлекательных и вдохновляющих мероприятий среди болельщиков в Европе и мире

Под девизом «Расширяя возможности болельщиков» (Empowering Fans) KIA, в сотрудничестве с Детским Фондом UEFA, проводит Трофи-тур Лиги Европы UEFA – UEFA Europa League Trophy Tour Driven by Kia – континентальный проект, дающий возможность поклонникам игры своими глазами увидеть вблизи культовый трофей и встретиться с легендами футбола.

Помимо Трофи-тура, KIA проводит собственный эксклюзивный проект «Юный арбитр», дарящий юным футболистам и поклонникам футбола в возрасте от 8 до 12 лет уникальную возможность выйти на поле вместе с игроками и судейской бригадой, неся официальный мяч турнира, перед каждой из 205 игр нынешнего сезона. Россию в этот раз представляют футбольные клубы ЦСКА (Москва) и Краснодар. Юные болельщики этих команд получат возможность вынести официальный мяч турнира в каждой из домашних игр этих команд.

«Мы с огромной радостью вступаем в новый сезон 2019/20 годов Лиги Европы UEFA. Наши глобальные и местные маркетинговые инициативы не только позволят болельщикам быть в центре внимания на протяжении всего сезона, но и станут для самого бренда KIA стимулом для формирования более тесных отношений с поклонниками футбола во всем мире», – говорит вице-президент и директор по маркетингу KIA Motors Артур Мартинс (Artur Martins).

Групповой этап Лиги Европы UEFA (UEL) – крупнейшего в мире турнира профессиональных футбольных клубов – стартовал 20 сентября, на Европейском континенте прошло 24 матча. За ближайшие 9 месяцев 56 клубов из 25 стран Европы в общей сложности проведут 205 игр, включая игры в «плей-офф», куда из групповой стадии выходит 32 команды.

Финал Лиги Европы UEFA состоится в польском городе Гданьске 27 мая 2020 года. В борьбе за выход в финал сражаются, в частности, такие знаменитые клубы, как «Манчестер Юнайтед», ФК «Рома», ФК «Севилья» и ПСВ (Эйндховен). Победителем сезона 2019/20 стал ФК «Челси», завоевавший почетный трофей после победы над ФК «Арсенал» в столице Азербайждана, Баку.

Еще одной эксклюзивной активаций, организованной KIA, стала онлайн-игра UEL Fantasy 5 Driven by Kia. Игра, доступная также в виде официального мобильного приложения Лиги Европы UEFA, позволяет болельщикам составлять прогнозы на различную статистику матчей, в частности – лучших игроков каждого игрового дня, забитые мячи и результативные передачи. В ходе турнира игрок набирает очки за точность прогнозов, и эти очки потом конвертируются в призы.