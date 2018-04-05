Продажи Mitsubishi с пробегом растут день ото дня 12

ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет результаты продаж автомобилей с пробегом по сертифицированной программе «Diamond Car» за первый квартал 2018 года.

Всего за три месяца было продано 620 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что на 110% выше показателей первого квартала 2017 года (296 автомобилей). Среди реализованных автомобилей с пробегом 120 единиц были проданы в кредит, при этом средний пробег автомобиля составил 70 746 км.

Максимальное количество автомобилей, проданных в рамках программы «Diamond Car», за первый квартал текущего года приходится на модель Outlander (более 48%). Далее следует модель ASX – почти 23% от общего объема сертифицированных автомобилей с пробегом было продано компактных кроссоверов за первый квартал 2018 года. Почетное третье место занимает флагманский внедорожник модельного ряда Mitsubishi Motors – Pajero Sport – 15% от общего объема продаж по программе.

Результаты марта 2018 года также заслуживают внимания: 283 автомобиля было продано в прошлом месяце, что на 65% выше результатов февраля (172 единицы). Кроме того, успешные результаты марта в четыре раза превысили результаты прошлого года – в марте 2017 года было реализовано 72 сертифицированных автомобиля с пробегом.

«С каждым годом программа «Diamond Car» демонстрирует устойчивый рост, в связи с чем сложно переоценить перспективы развития продаж сертифицированных автомобилей с пробегом. Есть спрос, значит мы должны подготовить достойное нашей марки предложение. В 2018 году мы планируем привлечь еще больше автолюбителей к покупке по программе «Diamond Car», что, по нашей оценке, позволит реализовать не менее 2 500 автомобилей, т.е. на 50% больше, чем в 2017 году», – отметил Наоя Накамура, Президент и Главный Управляющий Директор ООО «ММС Рус».

Программа «Diamond Car», внедряемая с 2016 года компанией ООО «ММС Рус», активно развивается. В марте 2018 года в ней приняли участие 80 официальных дилеров марки по всей России.