Объявлены цены на новый семиместный компактвэн Renault Triber

Объявлены цены на новый семиместный компактвэн Renault Triber
Июль 02 17:06 2019

Новый семиместный компактвэн Renault Triber, продажи которого начнутся уже в июле, оценили в 440 000 – 580 000 рупий (400 – 530 тыс. рублей по текущему курсу).

Несмотря на компактные габариты (менее 4 метров), салон Трайбера без проблем вмещает до 7 человек, а в пятиместной конфигурации он может похвастаться самым вместительным багажником в своем классе (625 литров).

Внешность модели выполнена в актуальном стиле Renault: фирменные очертания решетки радиатора и головной оптики удачно сочетаются с элегантными формами ДХО. Внедорожные способности автомобиля подчеркивают защитный пластиковый обвес по периметру кузова, расширенные колесные арки и серебристые накладки на бамперах.

Renault Triber

Фото: avtonovostidnya.ru

В Индии Renault Triber предложат с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 73 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой «механикой» или пятиступенчатым «роботом» АМТ. Привод – только передний.

Первая «товарная» партия новинки поступит к индийским дилерам в самое ближайшее время.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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