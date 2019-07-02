Объявлены цены на новый семиместный компактвэн Renault Triber

Несмотря на компактные габариты (менее 4 метров), салон Трайбера без проблем вмещает до 7 человек, а в пятиместной конфигурации он может похвастаться самым вместительным багажником в своем классе (625 литров).
Внешность модели выполнена в актуальном стиле Renault: фирменные очертания решетки радиатора и головной оптики удачно сочетаются с элегантными формами ДХО. Внедорожные способности автомобиля подчеркивают защитный пластиковый обвес по периметру кузова, расширенные колесные арки и серебристые накладки на бамперах.
Фото: avtonovostidnya.ru
В Индии Renault Triber предложат с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 73 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой «механикой» или пятиступенчатым «роботом» АМТ. Привод – только передний.
Первая «товарная» партия новинки поступит к индийским дилерам в самое ближайшее время.
Как сообщил: Источник
C 2014 года www.amsrus.ru