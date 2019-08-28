Пилот команды Suzuki Ecstar выиграл гонку на последних метрах заключительного круга

Пилот команды Suzuki Ecstar Алекс Ринс

Пилот команды Suzuki Ecstar выиграл гонку на последних метрах заключительного круга
Август 28 10:01 2019

Алекс Ринс всю гонку провел позади лидера сезона Moto GP, но на последних метрах заключительного круга сумел выйти вперед.

После аварии с участием Андреа Довициозо на Ducati в самом начале гонки, пилот команды Suzuki Ecstar Алекс Ринс вышел на второе место и в течение всех 20 кругов стабильно навязывал борьбу лидеру сезона Марку Маркесу на Honda. Два испанца сохраняли лидерство с разницей в несколько десятых секунды.

Алекс Ринс всю гонку провел позади лидера сезона

Алекс Ринс всю гонку провел позади лидера сезона

Ситуация изменилась на предпоследнем круге, когда гонщик Suzuki предпринял попытки атаки. Ринс дважды обгонял соперника, но Маркес возвращал себе лидерство. На самом финише Ринс вывел мотоцикл на внутренний радиус и пересек линию финиша на 0,013 секунды раньше действующего чемпиона.

На самом финише Ринс вывел мотоцикл на внутренний радиус

Ринс вывел мотоцикл на внутренний радиус и пересек линию финиша на 0,013 секунды раньше

Победа на трассе в Сильверстоуне стала второй для команды Suzuki Ecstar в сезоне 2019. До окончания чемпионата остается семь гонок, после этапа в Великобритании на легендарной трассе в Сильверстоуне, пилот Suzuki Ecstar Алекс Ринс занимает третью строчку в чемпионате Moto GP.

«Честно сказать, даже не верится. Особенно приятно победить двух легенд: Росси и Маркеса. Это вкус славы. Я почувствовал себя Валентино», – отметил гонщик Suzuki Ecstar Алекс Ринс.

Алекс Ринс одержал победу за рулем мотоцикла Suzuki GSX-RR мощностью более 240 л.с. Максимальная скорость мотоцикла составляет 340 км/ч.

Алекс Ринс одержал победу

Алекс Ринс одержал победу

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EcstarGSX-RRMotoGPSuzukiАлекс Ринс
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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