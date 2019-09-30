Hyundai завершила первую серию испытаний нового гоночного электромобиля Veloster N ETCR

Прошлые выходные новый автомобиль провел на трассе Хунгароринг под Будапештом, без происшествий завершив насыщенную программу заездов. Испытания на этой непростой трассе, которая официально входит в календарь серий WTCR и TCR Europe, позволили инженерам детально изучить баланс шасси и приступить к оптимизации работы электродвигателя с центральным расположением.
Опыт выступлений в гонках Touring Car, подкрепленный чемпионским титулом i30 N TCR и Veloster N TCR, поможет компании подготовить автомобиль, способный побороться за пьедестал, к старту серии ETCR в следующем году.
Veloster N ETCR, представленный на автосалоне во Франкфурте ранее в этом месяце, стал первым гоночным электромобилем производства Hyundai Motorsport. Команда из Альценау также впервые использует среднемоторную компоновку с задним приводом. Конструкция шасси с аккумулятором в днище и задней подвеской на двойных поперечных рычагах радикально отличается от других моделей Hyundai Motorsport, что повышает важность каждой тестовой сессии.
Этот прототип закладывает основы нового направления деятельности компании с использованием передовых технологий, имеющих большое значение для массовой продуктовой линейки Hyundai. Работа над Veloster N ETCR также поможет ускорить разработку будущих гоночных электромобилей.
Тесты в Венгрии стали началом масштабной испытательной программы, намеченной на ближайшие месяцы. В течение всего проекта инженеры будут тщательно анализировать и оптимизировать работу каждой системы, чтобы выставить максимально конкурентноспособный автомобиль в дебютном сезоне чемпионата ETCR в 2020 году.
«Первые тесты новых продуктов всегда очень важны для разработчиков, но Hyundai Veloster N ETCR — это особенный случай, – заявил Андреа Адамо (Andrea Adamo), директор Hyundai Motorsport. — Это наш первый гоночный электромобиль и первое шасси со среднемоторной компоновкой и задним приводом. На примере i30 N TCR и Veloster N TCR мы показали, что способны выпускать очень сильные автомобили в классе Touring Car, но нам еще предстоит многое узнать об этой связке до начала чемпионата 2020 года. На ближайшие несколько месяцев мы запланировали интенсивную программу испытаний. Перед нами стоят две задачи: разработка шасси и оптимизация использования электродвигателей и энергии аккумулятора. Несмотря на все сложности, я уверен, что наши инженеры смогут подготовить еще один гоночный автомобиль-победитель».
C 2014 года www.amsrus.ru
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