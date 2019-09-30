Hyundai завершила первую серию испытаний нового гоночного электромобиля Veloster N ETCR

Hyundai Motorsport начала испытания первого гоночного электромобиля компании Hyundai Veloster N ETCR

Автомобиль прошел двухдневную «тренировку» на трассе Хунгароринг под Будапештом, которая стала началом подготовки к гоночному дебюту в 2020 году

Hyundai Veloster N ETCR, представленный на автосалоне во Франкфурте ранее в этом месяце, стал первым шагом Hyundai Motorsport по развитию нового для себя направления гонок на электромобилях

Hyundai Motorsport завершила первую серию трековых испытаний нового Veloster N ETCR, который стал первым гоночным электромобилем компании

Прошлые выходные новый автомобиль провел на трассе Хунгароринг под Будапештом, без происшествий завершив насыщенную программу заездов. Испытания на этой непростой трассе, которая официально входит в календарь серий WTCR и TCR Europe, позволили инженерам детально изучить баланс шасси и приступить к оптимизации работы электродвигателя с центральным расположением.

Опыт выступлений в гонках Touring Car, подкрепленный чемпионским титулом i30 N TCR и Veloster N TCR, поможет компании подготовить автомобиль, способный побороться за пьедестал, к старту серии ETCR в следующем году.

Veloster N ETCR, представленный на автосалоне во Франкфурте ранее в этом месяце, стал первым гоночным электромобилем производства Hyundai Motorsport. Команда из Альценау также впервые использует среднемоторную компоновку с задним приводом. Конструкция шасси с аккумулятором в днище и задней подвеской на двойных поперечных рычагах радикально отличается от других моделей Hyundai Motorsport, что повышает важность каждой тестовой сессии.

Этот прототип закладывает основы нового направления деятельности компании с использованием передовых технологий, имеющих большое значение для массовой продуктовой линейки Hyundai. Работа над Veloster N ETCR также поможет ускорить разработку будущих гоночных электромобилей.

Тесты в Венгрии стали началом масштабной испытательной программы, намеченной на ближайшие месяцы. В течение всего проекта инженеры будут тщательно анализировать и оптимизировать работу каждой системы, чтобы выставить максимально конкурентноспособный автомобиль в дебютном сезоне чемпионата ETCR в 2020 году.