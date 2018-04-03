Subaru Legacy: спустя четыре года ожиданий
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Subaru Legacy: спустя четыре года ожиданий
Апрель 03 16:09 2018

В феврале «Субару Мотор» объявило о расширении модельного ряда и возвращении на рынок легендарного полноприводного седана бизнес- класса Subaru Legacy.

Мы ждали его возвращения четыре года, и теперь готовы поделиться самой полной информацией о новинке. В новом, шестом поколении Legacy, существенно изменился дизайн, улучшены характеристики подвески и рулевого управления, значительно повышен уровень безопасности, за счёт использования новых технологий Subaru, а также внедрения отлично зарекомендовавшей себя системы помощи водителю EyeSight. Она включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, помощи удержания в полосе движения, предаварийного управления акселератором, а также систему оценки усталости водителя.

Просторный салон, с продуманной эргономикой, отличается высоким качеством отделочных материалов, а информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Аpple CarPlay и Android Аuto – интуитивным интерфейсом.

На выбор покупателей будут предложены две комплектации – Elegance по цене 2 069 000 рублей и Premium ES за 2 219 900 рублей.

Двигатель – горизонтально-оппозитный, объемом 2,5 литра и мощностью 175 л.с., работающий в паре с бесступенчатой трансмиссией вариаторного типа Lineartronic CVT.

Для заказа доступны шесть вариантов цветов кузова, из них только два (Dark Gray Metallic (темно-серый металлик), Crystal Black Silica (черный металлик)) знакомы предыдущим владельцам. Остальные цвета для Legacy абсолютно новые: (Crimson Red Pearl (темно-красный перламутр), Oak Brown Pearl (коричневый перламутр) Crystal White Pearl (белый перламутр) и Dark Blue Pearl (темно-синий перламутр)).

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LegacySubaru
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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