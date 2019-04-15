Инновационный концепт Haval Vision 2025 будет представлен на Шанхайском автосалоне

Концепт-кар Haval Vision 2025: одна из самых ожидаемых премьер Шанхайского автосалона 2019

В этом году в рамках международной автомобильной выставки в Шанхае бренд Haval представит инновационный концепт-кар Haval Vision 2025. Прототип автомобиля позиционируется как «интеллектуальный SUV нового поколения». Также на стенде будут продемонстрированы флагманский автомобиль серии F — модель Haval F7, спортивный купе-кроссовер Haval F7x и специальная юбилейная серия Haval H6.

Haval Vision 2025: интеллектуальный SUV нового поколения

Концепт-кар позиционируется как «интеллектуальный SUV нового поколения». Концепция Haval Vision 2025 основана на 4 аспектах: визуально привлекательный дизайн, интерактивность между владельцем и автомобилем использование экологических технологий и интеллектуальная помощь при вождении.

Haval F7: искусственный интеллект задает новые глобальные стандарты

Интеллектуальный кроссовер Haval F7 привлекает внимание с самого появления на рынке. Мощный потенциал превратил его в новую точку роста продаж бренда Haval.

Как флагманский автомобиль серии F, Haval F7 воплощает в себе интеграцию глобальных ресурсов. Стильный дизайн, интеллектуальные технологии, высокий уровень безопасности делают этот автомобиль привлекательным в массовом сегменте.

Haval F7x: эталон для нового поколения купе-кроссоверов

Спортивный кроссовер-купе Haval F7x — это вторая глобальная модель бренда после F7.

Дизайн крыши с плавным скосом гармонично сочетает спортивную эстетику и аэродинамику. Купеобразная крыша и спойлер позволяют снизить сопротивление воздуха до 0,3. Продажи F7x в Китае начались 12 апреля. В России его ожидают осенью этого года, после запуска F7.

Юбилейная серия Haval Н6, символизирующая продажу 3 миллионов авто

Haval Н6 стабильно пользуется широким спросом у покупателей. Модель удерживает первое место по продажам на рынке внедорожников и кроссоверов в течение 6 лет и прочно занимает лидирующую позицию в Китае. За 7 лет после выхода на рынок продажи Н6 почти достигли отметки в 3 миллиона автомобилей. На Шанхайском автосалоне в этом году будет представлена юбилейная серия Haval Н6, которая продемонстрирует возможности интеллектуальной системы. Юбилейная серия Haval Н6 разработана совместно со стратегическим партнером Байду.

Инновационные разработки, которые Haval представит в Шанхае, могут положить начало новой эры применения интеллектуальных технологий в автомобилях. Выстраивая свою стратегию на основе трех ключевых принципов: инновации, доступность и надежность, — Haval уверенно движется от «лидера кроссоверов в Китае» к принципиально иной позиции: «Китайские кроссоверы — глобальные лидеры».