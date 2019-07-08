Автотюнеры презентовали прощальную версию спорткара Corvette ZR

Специалисты тюнинговой компании Hennessey переработали силовой агрегат спорткара Corvette ZR1, после чего он стал обладать мощностью более 1000 л.с.

Тюнеры Hennessey из американского штата Техас показали прощальную версию спорткара Corvette нынешнего поколения, на смену которому в скором времени придёт новая генерация спортивного купе. Стоит отметить, что текущее поколение Chevrolet Corvette поколения C7 в модификации ZR1 и без доработок обладает внушительным силовым агрегатом.

Так, стандартное исполнение Corvette ZR1 подразумевает 6,2-литровый турбо-двигатель V8 мощностью 755 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте 969 Нм. Первую «сотню» этот автомобиль набирает всего за 2,9 секунды, при этом его «максималка» достигает 341,18 км/час.

Но тюнеры из ателье Hennessey не были удовлетворены этими показателями Corvette ZR1, поэтому они установили на спорткар пакет HPE 1200. В результате мощность двигателя авто стала более 1000 л.с. Специалисты добавили ZR1 новый турбонагнетатель под названием B.A.S, иные головки цилиндров, каталитические нейтрализаторы с высоким расходом и удлинительные коллекторы. Стоимость за данный тюнинг-пакет составляет 59 тыс. 950 долларов, это 3 млн. 811 тыс. 866 рублей. При этом сам спорткар Chevrolet Corvette ZR1 имеет стартовую цену 123 тыс. долларов, что в переводе будет 7 млн. 820 тыс. 844 рубля.

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