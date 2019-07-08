Автотюнеры презентовали прощальную версию спорткара Corvette ZR

Тюнеры Hennessey из американского штата Техас показали прощальную версию спорткара Corvette нынешнего поколения, на смену которому в скором времени придёт новая генерация спортивного купе. Стоит отметить, что текущее поколение Chevrolet Corvette поколения C7 в модификации ZR1 и без доработок обладает внушительным силовым агрегатом.
Так, стандартное исполнение Corvette ZR1 подразумевает 6,2-литровый турбо-двигатель V8 мощностью 755 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте 969 Нм. Первую «сотню» этот автомобиль набирает всего за 2,9 секунды, при этом его «максималка» достигает 341,18 км/час.
Фото: tarantas.news
Но тюнеры из ателье Hennessey не были удовлетворены этими показателями Corvette ZR1, поэтому они установили на спорткар пакет HPE 1200. В результате мощность двигателя авто стала более 1000 л.с. Специалисты добавили ZR1 новый турбонагнетатель под названием B.A.S, иные головки цилиндров, каталитические нейтрализаторы с высоким расходом и удлинительные коллекторы. Стоимость за данный тюнинг-пакет составляет 59 тыс. 950 долларов, это 3 млн. 811 тыс. 866 рублей. При этом сам спорткар Chevrolet Corvette ZR1 имеет стартовую цену 123 тыс. долларов, что в переводе будет 7 млн. 820 тыс. 844 рубля.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru