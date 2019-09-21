Продажи Toyota Land Cruiser в мире преодолели рубеж в 10 миллионов автомобилей

В августе 2019 года совокупные продажи внедорожников семейства Land Cruiser в мире преодолели рубеж 10 000 000 автомобилей

Впечатляющая цифра была достигнута за 68 лет существования серии и включает в себя продажи всех поколений Land Cruiser, включая производные модели Lexus

Сегодня линейка Land Cruiser продается в 170 странах в количестве около 400 000 автомобилей ежегодно

Россия является крупнейшим рынком Land Cruiser в Европе – с 2002 года по август 2019 года было продано больше 400 000 моделей этого семейства

Внедорожники Land Cruiser эксплуатируются в самых суровых дорожных и климатических условиях по всему миру, успешно помогая решать сложнейшие задачи в промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарных миссиях, экстремальных экспедициях и автоспорте

Легендарная выносливость и проходимость Land Cruiser обеспечивается уникальным подходом Toyota к разработке: в ходе тестов протяженностью более 1 миллиона километров каждая новая модель должна повторить ресурсный максимум модели предыдущего поколения или превзойти его

В России Toyota масштабно отметит продажу 10-миллионного Land Cruiser тематическими мероприятиями для владельцев внедорожников бренда, которые пройдут 21 и 22 сентября в официальных дилерских центрах Тойота по всей стране

В августе 2019 года продажи внедорожников семейства Land Cruiser превысили 10 миллионов автомобилей. Впечатляющая цифра была достигнута за все время существования серии и включает в себя продажи всех поколений Land Cruiser, включая производные модели Lexus

История и продажи

Легендарный Land Cruiser был впервые представлен 1 августа 1951 года как Toyota Jeep BJ и непрерывно присутствует на рынке на протяжении уже 68 лет, то есть дольше любой другой модели Toyota. Триумфальное шествие Land Cruiser по всему миру началось с модели поколения 20-й серии, которая была представлена в ноябре 1955 года и стала экспортироваться за пределы Японии. Первый миллион внедорожников Land Cruiser был продан в 1981 году, а в 2006 году продажи достигли 5 миллионов.

Популярность легендарной линейки непрерывно растет: за последние 13 лет компания продала столько же автомобилей этого семейства, сколько за первые 55 лет существования модели. На сегодняшний день внедорожники семейства Land Cruiser продаются в 170 странах и регионах по всему миру, а глобальные годовые продажи составляют около 400 000 автомобилей. При этом в каждом регионе мира есть свои бестселлеры в семействе Land Cruiser: так, Land Cruiser 70 является самой популярной моделью в Африке (14 144 проданных автомобиля в 2018 году), Land Cruiser 200 – на Ближнем Востоке (62 689 а/м), Land Cruiser Prado – в Азии (36 589 а/м), Европе (34 098 а/м), Океании (19 998 а/м) и Латинской Америке (8347 а/м), Lexus GX – в Северной Америке (27 136 а/м).

В России история официальных продаж семейства Land Cruiser начинается с 2002 года, когда дилерами были проданы первые 1 635 Land Cruiser 100 и 45 Lexus LX. В настоящее время Россия является одним из ключевых рынков для Land Cruiser в мире и крупнейшим в Европе. Каждый четвертый покупатель внедорожника в стране выбирает Land Cruiser. По итогам 2018 года совокупные продажи семейства Land Cruiser на российском рынке составили 31 309 автомобилей, из них 17 580 Toyota Land Cruiser Prado, 8 400 Toyota Land Cruiser 200, 4 653 Lexus LX676 и Lexus GX. Суммарные продажи за все время присутствия семейства легендарных внедорожников на российском рынке на август 2019 года составляют более 400 000 автомобилей.

В 2019 году на российском рынке были запущены продажи Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado в специальной ограниченной серии от Toyota Racing Development. Toyota Racing Development (TRD) – знаменитое подразделение компании, которое с 1954 года занимается развитием спортивного направления Toyota (включая подготовку спортивных автомобилей), тюнингом серийных автомобилей бренда, производством деталей и аксессуаров для тюнинга, а также доработкой внедорожников Toyota. Для специальной серии Land Cruiser специалистами Toyota Racing Development были подготовлены уникальные сертифицированные тюнинг-решения, позволяющие будущим владельцам получить эксклюзивный «заряженный на приключения» облик своего рамного автомобиля и дополнительно подчеркнуть его внедорожный потенциал.

Использование по всему миру

Внедорожники Land Cruiser на протяжении многих десятилетий имеют культовый статус благодаря уникальному сочетанию исключительной проходимости и легендарного качества, надежности и долговечности. Автомобили Land Cruiser успешно эксплуатируются в самых суровых внедорожных и климатических условиях планеты и являются надежными и комфортными партнерами в решении самых сложных и ответственных задач.

Внедорожники можно встретить повсюду – от песчаных пустынь Ближнего Востока в 50-ти градусной жаре до грунтовых магистралей, горных дорог, непроходимых лесов и болот Австралии, Африки и Южной Америки и снегов российской Сибири в 40-ка градусный мороз. В Африке автомобили Land Cruiser помогают оказывать гуманитарную помощь; в Австралии – используются в качестве транспорта в шахтах для добычи полезных ископаемых на глубине до 1600 метров; в Южной Америке – применяются для сбора урожая на крутых горных склонах; на Ближнем Востоке – являются лучшим транспортом для преодоления песчаных барханов. Кроме того, Land Cruiser давно стал неотъемлемой частью истории внедорожных гонок. Ни один ралли-рейд мира, включая «Дакар», «Шелковый путь» и бахи, невозможно представить без этих выносливых внедорожников.

В России, где от надежности и безотказности техники зависит очень много, Land Cruiser занимает особое место. Здесь легендарные внедорожники высоко востребованы как в повседневной работе в условиях Крайнего Севера и в других труднодоступных регионах, так и для экстремальных экспедиций по установки рекордов и покорения вершин. Так, стоковые Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 покоряли Полюс холода при рекордно низких температурах, поднимали восходителей к базовому лагерю Эвереста на высоту свыше 5000 метров, участвовали в поисковой операции пропавших туристов во время многодневного путешествия в «сердце Азии» и многое другое.

За десятилетия успешных выступлений на трассах самых сложных и престижных ралли-рейдов планеты Toyota Land Cruiser стал и неотъемлемой частью истории внедорожных гонок. Ни один из 40 проведенных ралли-рейдов «Дакар» не обошелся без участия внедорожников Toyota. В России Toyota Land Cruiser четыре года подряд являются официальными автомобилями ралли «Шелковый путь» – изнурительного марафона, считающегося самой сложной гонкой Евразии. Благодаря высочайшему уровню адаптации к суровым дорожным и климатическим условиям, рамной конструкции, полному приводу и современным электронным ассистентам движения по бездорожью Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 успешно решают все многообразие задач, поставленное перед участниками ралли международного уровня.

Испытания на прочность

Впечатляющая проходимость и невероятная надежность автомобилей семейства Land Cruiser обеспечиваются уникальным подходом компании Тойота к ресурсным тестам во время создания новой модели. Все разработки проходят испытания в реальных условиях в специально отобранных странах с разноплановыми климатическими и внедорожными условиями: в России, Китае, Саудовской Аравии, Омане, ОАЭ, Коста-Рике, Австралии и Новой Зеландии. Работа над долговечностью автомобилей Land Cruiser предусматривает ходовые испытания протяженностью более 1 миллиона километров, которые являются не просто изнурительными, а буквально разрушающими автомобиль. В своей работе инженеры, создающие Land Cruiser, всегда следуют ключевому принципу: новая модель должна как минимум повторить ресурсный максимум модели предыдущего поколения или превзойти его. Благодаря этому, автомобиль гарантированно довезет владельца до любого пункта назначения и вернет обратно в безопасности, даже если в пути произойдет поломка.

Празднование в России

В России компания Toyota масштабно отметит 10-миллионные продажи Land Cruiser праздничными мероприятиями, которые проведут для клиентов-владельцев легендарных внедорожников 21 и 22 сентября 105 официальных дилеров Тойота по всей стране. Гости мероприятий получат возможность открыть для себя мир ярких историй Land Cruiser, пройти захватывающий тест-драйв внедорожных моделей Toyota на специальной трассе, пообщаться с героями экстремальных экспедиций Land Cruiser и поучаствовать в увлекательных интерактивных развлечениях.

Особым гостем на нескольких мероприятиях станет главный инженер Toyota Land Cruiser 70, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 Садаёши Кояри, который специально посетит Россию в честь знакового события.