Land Rover анонсирует новую коллекцию фирменных велосипедов 2019 года

В ходе подготовки к летнему сезону компания Jaguar Land Rover представляет новую коллекцию фирменных велосипедов Land Rover.

Каталог 2019 года дополнился рядом стильных новинок и технологичных обновлений. Подобрать идеальный для себя вариант смогут как взрослые, так и дети в одном из официальных дилерских центров компании.

Вот уже более 70 лет Land Rover создает автомобили для поклонников активного образа жизни. Поэтому вся фирменная продукция бренда также отвечает интересам тех, кто привык выходить за грани обыденного. И велосипеды Land Rover – не исключение. Сочетание стильного и функционального дизайна с передовыми технологическими решениями в области надежности и проходимости делает их отличным дополнением к внедорожникам бренда.

Главной новинкой коллекции 2019 года стал электровелосипед Land Rover Electric Bike. Уникальный дизайн Stealth позволил скрыть батарею электровелосипеда в стойке под седлом. Запас хода модели достигает 50 км, если владелец слегка поможет мотору, крутя педали с 5 регулируемыми уровнями нагрузки. По ездовым характеристикам электровелосипед не уступает полноразмерным моделям, а складная рама и компактные размеры гарантируют легкую перевозку в багажном отделении любого автомобиля Land Rover.

Активным путешественникам, которые не привыкли ограничивать свои поездки асфальтированными дорогами, великолепно подойдут велосипеды серии Dynamic. Яркий дизайн и традиционное качество позволит владельцам в любой момент свернуть с трассы на пересеченную местность или с легкостью отправиться в поход по горным тропам. Превосходная амортизация и возможность выбора до 9 скоростей (в зависимости от модели) помогают с комфортом передвигаться по любым дорогам, а шины Schwalbe с защитой от проколов гарантируют максимально четкое сцепление со всеми типами поверхности.

Коллекция также включает универсальные велосипеды Routefinder и All Route с легкой алюминиевой рамой и повышенной проходимостью – не только мужские, но и женские модели с заниженной рамой, регулируемым выносом руля и удобным седлом с гелевой вставкой. Изысканный прогулочный вариант Ascot с исключительно британским дизайном, который перекликается с винтажными моделями прошлого века, оснащен удобным багажником и брызговиками для защиты от грязи.

В то же время велосипеды с более современным экстерьером и строением рамы – Seres V, Seres C и Seres X – позволяют владельцу передвигаться даже по суровому бездорожью, используя все преимущества новых инженерных решений. Геометрия рамы женской модели Lyra предназначена специально для внедорожного вождения: измененная геометрия позволяет спешиться в любой момент во избежание потенциально опасных ситуаций.

Отдельного внимания заслуживает модель Sport Disc, которая дополнилась одним из важнейших технологических решений– дисковыми тормозами, продемонстрировавшими свою эффективность при любой погоде.

Несколько вариантов бренд Land Rover подготовил и для самых юных поклонников прогулок на двух колесах. Односкоростные модели Bravo и Mimi прекрасно подойдут для мальчиков и девочек дошкольного возраста, а изящный заниженный велосипед Cavello с регулировкой руля и сиденья станет идеальным подарком для девочки 5-8 лет. Детские модели отличаются тем же высоким качеством исполнения, надежностью и проходимостью, что и велосипеды для взрослых, что делает их оптимальным вариантом для начинающих гонщиков по пересеченной местности.