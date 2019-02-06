МаксОйл выбрал MAN TGM 18.290 4X2 BL

МаксОйл выбрал MAN TGM 18.290 4X2 BL
Февраль 06 15:01 2019

Собственные АЗС и склады горюче-смазочных материалов имеют многие автохозяйства, транспортные и строительные компании. Наличие топливозаправочного комплекса на своей территории и собственных запасов ГСМ позволяет компаниям, владеющим большими парками грузовиков и спецтехники, сокращать время простоев техники, а также существенно экономить на стоимости топлива при оптовых его закупках.

Доставкой топлива на такие служебные АЗС и занимается ООО “ТК МаксОйл”. Доставка топлива осуществляется напрямую с нефтеперерабатывающих заводов, а также из собственного резервуарного парка к предприятиям-потребителям.

Такой вид бизнеса требует строгого соблюдения сроков поставки и неукоснительного следования оговоренному графику. Ключевым фактором надежности топливного оператора в данном случае выступает используемый для доставки транспорт. Исходя из соображений надежности ООО “ТК МаксОйл” и выбирает технику марки MAN.

MAN TGM 18.290 4X2 BL (3)

Новая автоцистерна-топливозаправщик, приобретенная ООО “ТК МаксОйл”, изготовлена на шасси MAN TGM 18.290 4X2 BL. Полная масса спецавтомобиля составляет 18000 кг. Двигатель – 290-сильный MAN D0836LF64, соответствующий экологическим нормам Euro-5. Коробка передач — ZF 9S-1310 OD. Для обеспечения привода насосного оборудования автоцистерны установлен механизм отбора мощности. Колесная база шасси — 4425 мм.

Кабина компактная, тип «С». Шириной 2240 мм и длиной 1620 мм. В соответствии с пожеланиями заказчика комплектация кабины осуществлялась по схеме “максимальная практичность, ничего лишнего”. Поскольку автомобиль предназначен для выполнения коротких рейсов в дневное время не устанавливались светильник для чтения, поперечная шторка и шторки по примеру. Внутренняя обивка используется моющаяся. Стеклоподъемники в дверях водителя и пассажира — с ручным приводом.

Однако системам безопасности при комплектовании шасси было уделено самое пристальное внимание. Установлены антиблокировочная система ABS, противобуксовочная система ASR и электронная система устойчивости ESP.

MAN TGM 18.290 4X2 BL

Установленная на шасси MAN TGM 18.290 4X2 BL цистерна изготовлена машиностроительным предприятием “Бецема” и предназначена для перевозки и раздачи светлых нефтепродуктов. Объем перевозимого топлива — 11 000 л. Цистерна изготовлена из низколегированной стали и разделена на два отсека объемом 6000 и 5000 л. Наверху цистерны установлена площадка для обслуживания, изготовленная из просеченного листа, исключающего скольжение. В технологическом шкафу установленном в задней части цистерны, конструкция которого защищена патентом РФ, установлена насосная станция российского производства.

Окраска цистерны выполнена полиуретанакриловой маслобензостойкой эмалью термической сушки нескольких цветов согласно фирменному стилю ООО “ТК МаксОйл”.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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