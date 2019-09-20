Новая центральная подушка безопасности от Hyundai

Подушка безопасности раскрывается в пространстве между водителем и передним пассажиром, чтобы предотвратить их столкновение друг с другом

Благодаря запатентованной технологии Hyundai Motor Group разработала одну из самых легких в мире центральных подушек безопасности

Hyundai Motor Group разработала новую центральную подушку безопасности, еще больше повысив безопасность своих автомобилей. Она служит для разделения пространства между водителем и пассажиром. Hyundai будет внедрять эту технологию в новых автомобилях

Дополнительная подушка безопасности раскрывается в пространстве между водителем и передним пассажиром для предотвращения черепно-мозговых травм. Если на переднем пассажирском сиденье никого нет, то она защитит водителя от бокового столкновения с правой стороны. Центральная подушка безопасности установлена внутри сиденья водителя и срабатывает при ударе.

Ожидается, что новая центральная подушка безопасности на 80% уменьшит количество травм головы, вызванных столкновениями пассажиров. Согласно статистическим данным Ассоциации европейских автопроизводителей, уровень вторичных повреждений в результате подобных столкновений или ударов об элементы интерьера составляет около 45%.

Внутренний компонент подушки Tether обеспечивает сохранение ее формы и позволяет выдерживать вес водителя. Кроме того, Hyundai Motor Group разработала новую технологию, позволяющую уменьшить вес подушки безопасности с 1 кг до 500 граммов. Меньшие размеры и вес подушки безопасности обеспечивают большую гибкость при проектировании сидений для будущих моделей.

Ожидается, что с 2020 года новая европейская программа оценки безопасности автомобилей Euro NCAP будет включать в себя проверку на боковые столкновения. Предполагается, что подушка безопасности Hyundai Motor Group будет давать преимущество при выполнении данного теста.

Разработки в области безопасности позволили автомобилям Hyundai получить 5 звезд в рейтинге безопасности NHTSA, а также 12 наград TOP SAFETY PICK+ от IIHS. Этими наградами были отмечены Hyundai Kona, Santa Fe, Tucson и NEXO.