Новая центральная подушка безопасности от Hyundai

Дополнительная подушка безопасности раскрывается в пространстве между водителем и передним пассажиром для предотвращения черепно-мозговых травм. Если на переднем пассажирском сиденье никого нет, то она защитит водителя от бокового столкновения с правой стороны. Центральная подушка безопасности установлена внутри сиденья водителя и срабатывает при ударе.
Ожидается, что новая центральная подушка безопасности на 80% уменьшит количество травм головы, вызванных столкновениями пассажиров. Согласно статистическим данным Ассоциации европейских автопроизводителей, уровень вторичных повреждений в результате подобных столкновений или ударов об элементы интерьера составляет около 45%.
Внутренний компонент подушки Tether обеспечивает сохранение ее формы и позволяет выдерживать вес водителя. Кроме того, Hyundai Motor Group разработала новую технологию, позволяющую уменьшить вес подушки безопасности с 1 кг до 500 граммов. Меньшие размеры и вес подушки безопасности обеспечивают большую гибкость при проектировании сидений для будущих моделей.
Ожидается, что с 2020 года новая европейская программа оценки безопасности автомобилей Euro NCAP будет включать в себя проверку на боковые столкновения. Предполагается, что подушка безопасности Hyundai Motor Group будет давать преимущество при выполнении данного теста.
Разработки в области безопасности позволили автомобилям Hyundai получить 5 звезд в рейтинге безопасности NHTSA, а также 12 наград TOP SAFETY PICK+ от IIHS. Этими наградами были отмечены Hyundai Kona, Santa Fe, Tucson и NEXO.
«Разработка центральной подушки безопасности — это не просто добавление еще одной подушки безопасности, — сказал Квон Хёк Ин (Hyock In Kwon), инженер-исследователь из группы разработки систем безопасности при столкновении Hyundai Motor Group. — Мы продолжим повышать безопасность пассажиров путем подготовки автомобиля к любым происшествиям».
C 2014 года www.amsrus.ru
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