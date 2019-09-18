Автомобили Maserati из прошлого и настоящего на Goodwood Revival

Компания Maserati с гордостью продемонстрировала автомобили Maserati с двигателями V8 прошлого и настоящего на блистательном Goodwood Revival

Это мероприятие, которое проводится на знаменитой гоночной трассе в Западном Суссексе, посвящено автомобильному миру 1948–1966 годов, и его участники и зрители появляются на нем в костюмах того периода. Как автомобильный партнер Goodwood Revival компания Maserati в очередной раз приняла участие в выставке Earl’s Court Motor Show с экспозицией, которая отражала историю автомобилей Maserati с двигателями V8 и была вдохновлена классическими стендами марки на автосалонах 1960-х годов.

Особое место на стенде гордо занял абсолютно новый Maserati Levante GTS с двигателем V8 в белом цвете Bianco Alpi с черным интерьером. Levante GTS идеально воплощает легендарные гены итальянской марки: оснащенный 3,8-литровым двигателем V8 Twin Turbo мощностью 530 л.с. GTS отличается рестайлинговым экстерьером с особым дизайном нижней части переднего бампера и заднего бампера, что придает автомобилю исключительно уверенный облик и сногсшибательный стиль. Вместе с GTS на стенде расположился потрясающий Quattroporte Series 1 – первый серийный автомобиль Maserati с двигателем V8.

Более 15 классических моделей Maserati, включая 6CM, 8CM, Tipo 63 и четыре культовых 250F выступали на Goodwood Revival, участвуя в различных гонках в рамках трехдневного мероприятия. Автомобили Maserati вышли на гоночную трассу на соревнованиях Goodwood Trophy, Freddie March Memorial Trophy, Richmond & Gordon Trophies и Sussex Trophy. В числе самых ярких моментов уик-энда – самое быстрое прохождение круга и итоговое третье место Ричарда Уилсона за рулем Maserati 250S в рамках Freddie March Memorial Trophy в воскресенье днём.

Гости Maserati на Goodwood Revival получили возможность погрузиться в блистательную атмосферу Старого Света, насладиться особым гостеприимством марки в Goodwood House в воскресенье и воспользоваться трансферами на мероприятие и с него на Maserati Levante, Quattroporte и Ghibli.