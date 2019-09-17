KIA Motors выступила партнером компьютерной игры League of Legends

KIA Motors выступила партнером Летних финалов 2019 года чемпионата Европы по сверхпопулярной компьютерной игре League of Legends (LEC) в Афинах

Турнир стал первым опытом сотрудничества бренда с LEC, дав возможность продемонстрировать популярные модели автомобилей и представить новые рекламные ролики, ориентированные на миллионы поклонников киберспорта в Европе.

На турнире, который состоялся в сентября в Афинском Олимпийском спортивном центре, KIA Motors продемонстрировала модели Ceed и Sportage.

«Наши совместные маркетинговые проекты с LEC, представляющей наиболее современные и инновационные соревнования в различных лигах по всему миру, дают KIA возможность обратиться к молодым поколениям, в буквальном смысле стать ближе к ним, – говорит вице-президент и директор по маркетингу KIA Motors Артур Мартинс (Artur Martins). – KIA Motors выражает глубокую благодарность организаторам турнира и разработчику игры, Riot Games, за их поддержку в течение всего 2019 года. Мы надеемся, что наше отличное сотрудничество продолжится и дальше».

Два видеоклипа, которые уже доступны на YouTube, транслировались на основном табло стадиона. В ролике “Driving Your Game” («Управляй своей игрой») представлены модели KIA Stinger, новые e-Niro и Sportage, Ceed и Stonic. Клип “The Perfect Intro” («Идеальное вступление»), представляющий KIA Stinger, стал официальным фильмом закрытия сезона LEC.

Рядом с комментаторскими позициями были размещены высокотехнологичные автомобили Ceed и Sportage, украшенные официальной графикой LEC.

Число поклонников киберспорта в мире увеличилось с 281 миллиона человек в 2016 году до 422 миллионов в 2019, а к 2023 году согласно прогнозам оно превысит 600 миллионов. Хотя организованные онлайн- и оффлайн-турниры уже долгое время являются частью индустрии видеоигр, они не отличались столь значительной ролью, пока основной движущей силой в мире не стал стриминг в режиме реального времени. В 2010-х годах киберспорт превратился в ключевой драйвер индустрии, многие разработчики игр стали активно ориентировать свои продукты на использование в профессиональном киберспорте.

«Для нас большая честь, что KIA Motors выбрала именно LEC для своего первого партнерского проекта в мире киберспорта, мы высоко оцениваем стремление KIA сделать наше сотрудничество еще более активным, – говорит руководитель направления развития бизнеса Riot Games Europe Альбан Дешелотт (Alban Dechelotte). – Предлагая различные виды финансовой, программной и маркетинговой поддержки, KIA Motors помогла нам создать одно из самых захватывающих событий этого года. Невероятно позитивный прием со стороны игроков является лучшим доказательством высокого уровня нашего партнерства, и мы с нетерпением ждем, когда откроется новая глава нашей совместной истории».

Турнир 2019 года стал первым опытом спонсорства KIA европейского чемпионата League of Legends, где встречаются лучшие команды континента, сражаясь за почетный трофей LEC и разыгрывая путевки на мировые финалы Worlds 2019. Также в рамках турнира прошел второй фан-фест LEC, где посетители смогли принять участие во множестве интереснейших мероприятий, в частности – косплеях и встречах с самыми популярными профессиональными киберспортсменами.

KIA Motors организовала на LEC свою игровую зону, где поклонники имели возможность сыграть в компьютерную игру, персонажами которой являются модели Sportage и Ceed, и фотозону, где была возможность сфотографироваться и поучаствовать в розыгрыше призов. Общая аудитория двухдневного финального турнира достигла 600 тысяч.