Башкортостан присоединился к уникальному проекту «Безопасная дорога»

В сентябре Республика Башкортостан присоединилась к уникальному комплексному социально-образовательному проекту для всей семьи «Безопасная дорога» по формированию культуры безопасного поведения на дорогах

Проект реализуется при поддержке Hyundai и включает обучение и методическую поддержку специалистов дошкольных образовательных организаций, обучение родителей и специальные детские интерактивные занятия для развития навыков безопасного поведения на дорогах.

«Наш проект стартовал в 2017 г. За два года нам удалось добиться хороших результатов – более 5500 дошкольников и более 5300 родителей принимают участие в наших мероприятиях. Более 450 педагогов дошкольных образовательных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей смогли пройти специальный авторский курс по формированию культуры безопасного поведения на дорогах у детей и родителей, разработанный с участием ведущих экспертов в области безопасности дорожного движения, детской педагогики и психологии и инновационных технологий обучения, а также специалистов Hyundai на основе систематизации лучших мировых образовательных практик, – сказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. – Мы стремимся рассказать людям всех возрастов, и особенно родителям, как важно правильно вести себя на дорогах, ведь именно от этого может зависеть жизнь и здоровье наших детей».

В этом учебном году проект расширяет свою географию – выходит на федеральный уровень и открывает двери для дошкольников Архангельской и Новосибирской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан.

В Администрации городского округа г. Уфы состоялась презентация проекта «Безопасная дорога», в которой приняли участие заместитель главы Администрации городского округа города Уфы Республики Башкортостан Алина Сулейманова, начальник Управления образования городского округа города Уфы Республики Башкортостан Елена Хаффазова, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан полковник полиции Динар Гильмутдинов, начальники отделов (управлений) образования администраций районов городского округа города Уфы Республики Башкортостан, представитель официального дилера Hyundai в Республике Башкортостан, директор филиала в г. Уфе УК «ТрансТехСервис» Андрей Зуев, руководители дошкольных образовательных организаций городского округа города Уфы Республики Башкортостан, педагоги, отвечающие за безопасность дорожного движения в образовательных организациях, а также СМИ. Представители компании «Хендэ Мотор СНГ» рассказали об основных этапах, ключевых целях и особенностях развития проекта, а также о результатах, которых удалось достичь за время реализации проекта в других регионах.

«Безопасность дорожного движения – крайне важная тема для Республики Башкортостан, – отметила Алина Сулейманова, заместитель главы Администрации городского округа города Уфы Республики Башкортостан. – Мы очень рады присоединиться к комплексному проекту «Безопасная дорога» Hyundai. На наш взгляд, компании удалось разработать эффективный обучающий инструмент формирования базовых навыков безопасного участия в дорожном движении, будем его использовать теперь и в Республике Башкортостан».

В рамках проекта, призванного внедрить и распространить лучшие инновационные образовательные практики в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, воспитатели детских дошкольных учреждений проходят методическую переподготовку. После дополнительного обучения специалисты самостоятельно проводят интерактивные занятия для детей, кейс-клубы и семинары для родителей по формированию и закреплению базовых навыков безопасного участия в дорожном движении, а также активно применяют на занятиях семейные игровые практики по дорожной безопасности. Каждое учреждение, которое принимает участие в проекте, получает методические материалы: пособия, дидактические карточки, игры и семейные задания для проведения занятий по дорожной безопасности.

Образовательная концепция проекта «Безопасная дорога» и результаты пилотной апробации проекта получили положительные отзывы и поддержку Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, ФКУ «Научно-исследовательского центра проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ. Проект и его образовательные технологии были рекомендованы к тиражированию в дошкольных образовательных организациях во всех регионах Российской Федерации.