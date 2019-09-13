Началось производство обновленного Ford Transit

Обновлённый Ford Transit сошёл с конвейера завода «Форд Соллерс Елабуга»

Ford Transit остаётся лидером в своем сегменте среди иностранных моделей. Продажи моделей с января по август выросли на 9 %

Совместное предприятие ПАО «СОЛЛЕРС» и Ford Motor Company – «Форд Соллерс Елабуга» – сообщает о начале производства обновлённого Ford Transit на заводе компании в особой экономической зоне «Алабуга». Первые автомобили сошли с конвейера и были отгружены клиентам в официальные Transit-центры

Обновлённый Ford Transit сохранил все преимущества и получил обновлённые сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

Ford Transit – лидер российского рынка в сегменте коммерческих автомобилей среди иностранных брендов. Продажи модели с января по август выросли на 7 % и составили 7 267 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за август было реализовано 1 237 автомобилей.

Напомним, Ford Transit производится на заводе в Елабуге с апреля 2015 года по технологии полного цикла, включая сварку и окраску. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси со всеми типами привода. В прошлом году линейка пополнилась фургоном с длинной базой и средней крышей, а также переднеприводным фургоном с увеличенной до 3500 кг максимальной разрешенной массой, усиленной подвеской и 16-дюймовыми колесами. Кроме того, ведется работа по расширению линейки специального и социального назначения на базе Ford Transit специально для нужд государственных и частных заказчиков. Сегодня насчитывается свыше 55 таких модификаций – от школьных автобусов до автомобилей скорой помощи и автолавок.

Предприятие также продолжает работать над развитием вертикальной локализации, которая предусматривает организацию в России всей производственной цепочки от добычи сырья до выпуска готовых компонентов. Так, в этом году были локализованы и начались поставки бамперов для Ford Transit из материала «ТатхимПласт». Цепочка поставщиков включает в себя предприятия нефтехимической и автомобилестроительной отраслей Республики Татарстан: ПАО «Татнефть» – добыча, ПАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск) – базовые полимеры, ООО «ТатхимПласт» (г. Казань) – компаунды, ООО «Хитон Пласт 2» – бампер. Тем самым, вся производственная цепочка от добычи нефти и переработки сырья до изготовления детали и ее установки на автомобиль локализована на 100%. Из локального сырья также производятся панель приборов и дверные панели для Ford Transit.