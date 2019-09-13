Mitsubishi продолжает открывать дилерские центры в обновленном дизайне

В Красноярске состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors от группы компаний «Медведь-Север» в новом дизайне

Этот центр стал первым по счёту партнером марки в Сибирском федеральном регионе, преобразившим свой внешний облик и интерьер в соответствие с новым глобальным дизайном Mitsubishi. Компания продолжает обновлять дизайн своих дилерских центров.

Преобразования уже коснулись Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а в течение ближайших двух лет распространяться на всю Россию. В интерьере и экстерьере теперь доминируют чёрный и белый цвета в сочетании с красными деталями отделки. Обновление дизайна шоурумов наглядно демонстрирует трансформация и самой марки, отражающая суть ее нового слогана Drive Your Ambition.

В пресс-конференции по случаю торжественного открытия приняли участие Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус», Павел Гопта, Директор по операционному управлению продажами ООО «ММС Рус», Николай Бяков, генеральный директор ГК «Медведь Холдинг», и Боровский Александр, Директор ООО «Медведь-Север».

«Это наш семнадцатый дилерский центр в России, переоборудованный в соответствие с глобальным дизайном Mitsubishi, и первый в Сибирском регионе. «Медведь – Север» уже многие годы является нашим надежным партнёром, наше сотрудничество насчитывает уже более 20 лет. Именно поэтому этот дилерский центр стал первооткрывателем в Сибири. В целом за этот календарный год мы планируем переоборудовать ещё 12 дилерских центров по всей России», – отметил Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

Николай Бяков, генеральный директор Группы компаний «Медведь Холдинг» отметил: «Для нас большая честь стать первым официальным переоборудованным дилерским центром в Сибири. «Медведь Холдинг» – компания с большим стажем работы в автобизнесе, и именно Mitsubishi был первым брендом в портфеле компании. В 1997 году был подписан контракт с Mitsubishi, тогда и началось наше развитие как автомобильного холдинга. С тех пор более 30 000 человек приобрели автомобиль в нашей компании. Мы уверены, еще многие тысячи пополнят ряды счастливых клиентов, по достоинству оценив наши усилия, стать еще лучше».

Автоцентр имеет общую площадь 1 836 м2, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander (включая семиместную версию), Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и обновленный L200.

Современный дилерский центр, выполненный по стандартам Mitsubishi Motors, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью 500,00 м2 работают пост активной приемки, 16 постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, 2 поста компьютерной диагностики и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 1500 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

В рамках открытия все желающие также смогли по достоинству оценить не только новый дизайн дилерского центра, но и пройти тест-драйв новых моделей – семиместный Mitsubishi Outlander и обновленный L200, испытав их улучшенные ходовые характеристики и комфорт в салоне на практике.