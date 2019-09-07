Toyota и победители детского конкурса «Автомобиль мечты»

В Японии состоялся финал 13-го международного конкурса детского рисунка Toyota «Автомобиль мечты».

В 2019 году на конкурс Toyota прислали около 950 000 работ из 86 стран мира.

Из 30 участников, вышедших в финал, сразу двое представляли Россию: 11-летняя Аня Фагина и 15-летняя Оля Михеева.

Оля Михеева из Оренбурга завоевала серебряную награду в своей возрастной категории, и это уже второе серебро России всего за пять лет участия в международном конкурсе.

Аня Фагина из Нижнего Новгорода получила приз в специальной номинации «Лучший финалист».

Для финалистов была подготовлена насыщенная программа с посещением завода, музея и дизайн-центра Toyota, где дети познакомились с высокими стандартами производства компании, увидели средства мобильности будущего, поучаствовали в макетировании пластилиновой модели Toyota C-HR в масштабе 1:1 и даже собрали собственный радиоуправляемый спорткар GR Supra.

Инновационные и смелые идеи юных участников конкурса ежегодно вдохновляют инженеров и дизайнеров Toyota создавать все лучшие автомобили, которые не наносят вред экологии и дарят удовольствия от вождения.

В Японии состоялась церемония подведения итогов 13-го международного конкурса детского рисунка Toyota «Автомобиль мечты». В этом году на конкурс поступило свыше 950 тысяч работ от участников из 86 стран мира

«Автомобиль мечты» стал настоящим триумфом для российских участников конкурса. В главный международный финал, для участия в котором отобрали только 30 лучших работ из 27 стран, вышли сразу два юных художника из России. Оба лауреата национального этапа уехали из Японии с наградами. Серебро в своей возрастной категории завоевала 15-летняя Оля Михеева из Оренбурга. Это уже вторая серебряная награда для России всего за пять лет участия в международном конкурсе. Приз в специальной номинации «Лучший финалист» получила 11-летняя Аня Фагина из Нижнего Новгорода. Несмотря на то, что Россия присоединилась к конкурсу только в 2014 году, уже четверо российских ребят приняли участие в главном международном финале.

Toyota в мире организует конкурс «Автомобиль мечты» с 2004 года. Традиционно конкурс проходит в несколько этапов. Сначала юные художники и дизайнеры участвуют в национальном отборе, по итогам которого лучшие работы из каждой страны получают оценку международного жюри, которое определяет участников финала.

Для жюри конкурса крайне важным представляется не только графическое исполнение рисунка, но и сама идея, которая стоит за каждой работой. Не по годам зрелая и продуманная концепция «везделетоплавохода» “Хамелеоша”» покорила всех, кто оценивал работу. Футуристическое транспортное средство, которое Аня Фагина создавала из пластилина на протяжении почти целого месяца, позволяет изучать природу, а также помогать животным и птицам, не нарушая их спокойствие.

«Поэтому мой автомобиль может сливаться с местом, где он едет: он беззвучен и вездеходен. Топливом ему служат солнце и вода, поэтому он не загрязняет природу», — отметила сама Аня. Благодаря родителям, дизайнерам по профессии, она обучалась мастерству лепки из пластилина уже давно и участвовала во многих специализированных конкурсах.

Транспортные проблемы больших городов в своей работе подчеркнула и Оля Михеева, победитель российского этапа конкурса в категории 11–15 лет. Выпускница художественной школы из Оренбурга предлагает изящное решение проблемы городского трафика в виде концепт-кара PixelCar, который собирается из пикселей при помощи мобильного приложения. Этот хитроумный способ позволяет решить проблему парковки, поскольку машина может обратно конвертироваться в изображение на вашем мобильном устройстве — ее легко носить с собой, использовать и ремонтировать в любом удобном месте. Сначала PixelCar очаровал жюри российского отбора (Оля уже в третий раз принимала участие в конкурсе «Автомобиль мечты», но победила впервые), затем работа талантливой художницы удостоилась попадания в международный финал.

Для всех финалистов была подготовлена увлекательная и насыщенная программа в Японии. Юные художники и дизайнеры увидели своими глазами, как собирают автомобили на заводе Toyota, наблюдали за работой инновационных автопогрузчиков на водородных топливных элементах, познакомились с высокими стандартами производства компании. В музее Toyota ребята смогли детально изучить модельный ряд компании, а также средства мобильности будущего, такие как e-Palette и i-TRIL, которые будут использоваться на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Во время посещения дизайн-центра Toyota юные таланты лично наблюдали за процессом создания скетчей и макетов для концептов завтрашнего дня и попробовали свои силы в макетировании пластилиновой модели кроссовера Toyota C-HR в масштабе 1:1. Помимо этого, все финалисты приняли участие в сборке радиоуправляемой модели спорткара GR Supra.

«Автомобили будущего», созданные талантливыми детьми со всех уголков мира, — это не только яркое воплощение творческого потенциала юных художников, но и настоящее вдохновение для дизайнеров и инженеров Toyota. Ведь то, что сегодня кажется лишь примером смелой фантазии самых молодых художников, уже завтра может стать концептуальной основой транспортного средства обозримого будущего. Уже в следующем году на Олимпиаде в Токио Тойота продемонстрирует свои достижения в разработке транспортных средств мобильности, среди которых автономные модули e-Palette, передовые автобусы на водородных топливных элементах, автомобили, которые умеют выражать свои эмоции, а также роботы-талисманы, роботы-волонтеры и роботы-болельщики, помогающие следить за соревнованием от первого лица. Все это подчеркивают решимость Тойота создавать захватывающий мир мобильности завтрашнего дня для всех уже сегодня.