Гонщик на Hyundai i30 N TCR выиграл Чемпионат России по кольцевым гонкам

Пилот Дмитрий Брагин на Hyundai i30 N TCR стал победителем Чемпионата России по кольцевым гонкам, заключительный этап которого прошел в сентября на автодроме г. Сочи

Чемпионат по кольцевым гонкам включает в себя семь этапов. Дмитрий Брагин на Hyundai i30 N TCR выступал в зачетном классе Туринг, показав в эти выходные лучшее время 2:20,805 и заняв второе место. По итогам всех этапов пилот на Hyundai i30 N TCR стал чемпионом страны.

Hyundai i30 N TCR построен на базе «гражданского» Hyundai i30 N с учетом особенностей гоночного болида. Он оснащен 2-литровым турбированным двигателем с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач и 100-литровым топливным баком.

Дмитрий Брагин участвует в гонках с 17 лет (начинал с картинга), является чемпионом России в классе Туринг (2016, 2017, 2018), двукратным чемпионом России в классе Туринг-Лайт (2015, 2016), обладателем Кубка России в классе Национальный (2015).