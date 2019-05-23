Новая, на 99% российская, автомарка — в продаже уже в следующем году!

Новая марка электромобиля, стоимостью от 450 тыыс.рублей, будет собираться на заводе в Тольятти и на 99% состоять из узлов и агрегатов российского производства

В декабре в продаже должен появиться новый автомобиль российской разработки, стоимость которого составит от 450 тыс. рублей. Это будет полностью электрическая модель Zetta.

«Сейчас подготовка к производству завершена на 70%, до конца года должны завершить, если не будет финансовых затруднений. В августе машина уже должна уйти на сертификацию, к сентябрю-октябрю — ее пройти, и с декабря — начать продажи. Это будут уже серийные машины. Все валидационные испытания автомобиль прошел», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора компании-производителя Дениса Щуровского.

За 450 тыс. рублей покупатели получат переднеприводный хэтчбек с запасом хода на одной зарядке до 200 км. Полноприводные версии, а также автомобили с батареями большей емкости будут стоить дороже, но насколько — пока не сообщается. Кузов Zetta во всех версиях — трехдверный.

Выпускаться Zetta будет в Тольятти и на 99% состоит из узлов и агрегатов отечественного производства. Иностранной является лишь батарея, которую будут поставлять из Китая. Следует отметить, что именно на батарею приходится половина стоимости Zetta. В разработку нового отечественного автомобиля было вложено всего 450 млн рублей. Денис Щуровский сообщил, что ежегодно планируется продавать до 25 тыс. экземпляров Zetta, 10 тыс. из которых предназначаются для экспорта.

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