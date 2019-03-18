Американцы показали нового конкурента BMW 5-Series

К середине 2019 года стартуют продажи Cadillac CT5, конкурент BMW 5-Series

В то время как большинство производителей не верят в будущее седанов, делая ставку на кроссоверы, компания Cadillac решила выпустить на рынок абсолютно новую «четырехдверку». Запоминайте название: CT5. У машины нет прямого предшественника, но на заводе автомобиль сменит сразу две модели — ATS и CTS. Как нетрудно догадаться, позиционироваться CT5 будет на одну ступеньку ниже CT6.

Если вы уже запутались в названиях моделей Cadillac, просто запомните, что CT5 будет конкурировать с BMW 5-Series, а значит, станет выступать в Е-классе. Соответственно, CT6 борется за покупателя в F-сегменте. В дизайне «пятерки» прослеживаются черты концепта Escala Concept, хотя есть сходства и с серийным Cadillac CT6. Мировая премьера нового седана состоится в следующем месяце в Нью-Йорке.

Отличительной чертой новых Cadillac стала светодиодная «слеза», словно стекающая из основного блока головной оптики. В CT5 ходовой огонь разделен перемычкой кузова (у CT6 LED-линия сплошная). В целом новинка Cadillac выглядит бодро: длинный капот, визуальный центр тяжести смещен к задней оси, передняя часть выглядит агрессивно и в то же время элегантно.

В продаже Cadillac CT5 появится ближе к середине года. Клиентам предложат выбор из двух исполнений: Sport и Luxury. На фотографиях — спортивный вариант. Он отличается в первую очередь серой решеткой радиатора и затемненной оптикой. В основе седана лежит архитектура с благозвучным названием Alpha. А это значит, что автомобиль может иметь задний либо полный привод.

В стандартном исполнении Cadillac CT5 оснащается 2-литровым турбодвигателем. Вторым доступным агрегатом стал 3-литровый V6 (тоже турбо). Вне зависимости от мотора CT5 оснащается 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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