Новая Mazda 3: модификации для России

Для России легализованы только седаны и хэтчбеки Mazda 3 с передним приводом и проверенными агрегатами

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили Mazda 3 нового поколения. Как и ожидалось, ни инновационный двигатель Skyactiv-X, ни полноприводная трансмиссия «тройкам» для российского рынка не положены. У нас легализованы седаны и хэтчбеки с передним приводом и проверенными агрегатами.

В документе указаны два атмосферных двигателя Skyactiv с непосредственным впрыском. Базовый мотор 1.5 имеет геометрическую степень сжатия 14:1 и развивает 120 л.с. и 153 Нм. Двухлитровый агрегат со степенью сжатия 13:1 выдает 150 л.с. и 213 Нм. Оба могут работать на бензине АИ-95. Судя по ОТТС, машинам с начальным двигателем положена шестиступенчатая «механика», а традиционный «автомат» сочетается с обоими моторами.

Также в сертификате указаны два размера шин (205/60 R16 и 215/45 R18) и оснащение базовой комплектации: семь подушек безопасности, система стабилизации, кондиционер, омыватель фар, аудиосистема. Среди любопытных опций — адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары, электропривод водительского сиденья, кожаный салон и камеры кругового обзора.