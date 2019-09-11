What’s Behind: второй эпизод

Вышла вторая серия документального фильма FCA, рассказывающая о работе инженеров и дизайнеров компании. Их работа заключается в том, чтобы каждая модель соответствовала высоким стандартам безопасности, надежности и комфорта

Во втором эпизоде FCA переносит зрителя в Южную Африку. Там в условиях экстремально высоких температур проходят автомобильные испытания

В первой серии зрители увидели, как в шведском Арьеплоге автомобили тестируют в условиях экстремально низких температур. Теперь съемочная группа оказалась в местечке Апингтон на границе с Ботсваной и Намибией. Здесь специалисты проверяют, как ведут себя автомобили под палящим африканским солнцем.

Большую часть испытаний FCA проводит в южной Европе и на Сицилии. Однако Апингтон нужен компании потому, что разработку автомобиля не всегда возможно адаптировать под смену времени года в северном полушарии. Кроме того, Апингтон — один из самых жарких городов Южной Африки. Это лучшее место для оценки автомобиля в пограничных или экстремальных условиях.

Зачем тестировать автомобили на испепеляющей жаре?

Каждый запускаемый в производство автомобиль должен эффективно работать при любых погодных условиях. Высокие температуры в течение всего года позволяют проводить непрерывные испытания. Особое внимание уделяется двигателю, системе охлаждения, кондиционирования и топлива. Также проверяется прочность материалов.

За кулисами испытаний в Апингтоне

В отличие от Арьеплога, в Апингтоне нет испытательного полигона. Природой уже созданы условия, необходимые для оценки работы автомобиля. Работающие в Южной Африке техники не только садятся за руль, но и проводят анализ собранных данных. Работа всех систем автомобиля отслеживается, и любое отклонение немедленно диагностируются. За одну сессию команда из 20-ти техников успевает протестировать около 12 автомобилей.

Почему Южная Африка?

Южная Африка — идеальное место для испытания автомобилей. Основное преимущество – наличие топлива с характеристиками, схожего с европейским. На всех тестируемых автомобилях стоят специальные номера, позволяющие на 55-километровом отрезке трассы не соблюдать скоростные ограничения и двигаться со скоростью более 200 км/ч. Интересный факт: при проведении испытаний в окружении африканской природы на дорогах возможна встреча с представителями местной фауны. Если в Европе на альпийских пастбищах естественно встретить стадо коров, то в Южной Африке вы скорее увидите зебру.