What’s Behind: второй эпизод

Большую часть испытаний FCA проводит в южной Европе и на Сицилии. Однако Апингтон нужен компании потому, что разработку автомобиля не всегда возможно адаптировать под смену времени года в северном полушарии. Кроме того, Апингтон — один из самых жарких городов Южной Африки. Это лучшее место для оценки автомобиля в пограничных или экстремальных условиях.
Зачем тестировать автомобили на испепеляющей жаре?
Каждый запускаемый в производство автомобиль должен эффективно работать при любых погодных условиях. Высокие температуры в течение всего года позволяют проводить непрерывные испытания. Особое внимание уделяется двигателю, системе охлаждения, кондиционирования и топлива. Также проверяется прочность материалов.
За кулисами испытаний в Апингтоне
В отличие от Арьеплога, в Апингтоне нет испытательного полигона. Природой уже созданы условия, необходимые для оценки работы автомобиля. Работающие в Южной Африке техники не только садятся за руль, но и проводят анализ собранных данных. Работа всех систем автомобиля отслеживается, и любое отклонение немедленно диагностируются. За одну сессию команда из 20-ти техников успевает протестировать около 12 автомобилей.
Почему Южная Африка?
Южная Африка — идеальное место для испытания автомобилей. Основное преимущество – наличие топлива с характеристиками, схожего с европейским. На всех тестируемых автомобилях стоят специальные номера, позволяющие на 55-километровом отрезке трассы не соблюдать скоростные ограничения и двигаться со скоростью более 200 км/ч. Интересный факт: при проведении испытаний в окружении африканской природы на дорогах возможна встреча с представителями местной фауны. Если в Европе на альпийских пастбищах естественно встретить стадо коров, то в Южной Африке вы скорее увидите зебру.
C 2014 года www.amsrus.ru
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