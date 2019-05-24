Rolls-Royce развивает молодежную коллекцию Eagle VIII

Rolls-Royce Motor Cars проведет уникальную презентацию своего последнего коллекционного автомобиля Wraith Eagle VIII

Rolls-Royce Motor Cars представит свой последний коллекционный автомобиль Wraith Eagle VIII на берегах озера Комо в этом году на Concorso d’Eleganza Villa d’Este, которая пройдет 24-26 мая. Созданная Bespoke Collective в Доме Роллс-Ройс коллекция из всего лишь 50 автомобилей Wraith Eagle VIII расскажет эпическую историю одного из самых важных моментов 20- го века.

Капитан Джон Алкок и лейтенант Артур Браун отважились на неизведанные небеса, чтобы совершить первый беспосадочный трансатлантический полет в июне 1919 года. Современники сэра Генри Ройса, Алкока и Брауна безостановочно вылетели из Сент-Джона, Ньюфаундленд в Клифден, Ирландия, в модифицированной Первая мировая война Vickers Vimy бомбардировщик. Биплан был оснащен двумя двигателями Rolls-Royce Eagle VIII мощностью 20,3 литра и мощностью 350 л.с. Именно от этого замечательного двигателя эта коллекция берет свое имя. Rolls-Royce отмечает 100-летний юбилей этого подвига с очень современной коллекцией, которая говорит с современными искателями приключений, в то же время чествуя тех, кто изменил ход истории.

«Я не знаю, чем мы больше всего восхищаемся – их смелостью, решимостью, умением, наукой, их самолетом, их двигателями Rolls-Royce – или их удачей » , – прокомментировал сэр Уинстон Черчилль, после опасного путешествия, которое привело к непостижимому прогрессу 20- го. век общества.

Алкок и Браун создали легенду и заняли место рядом с Дональдом Кэмпбеллом, CBE, в самом избранном клубе в мире; те, кто выходит за рамки прежних представлений о человеческом стремлении достичь, казалось бы, невозможных рекордов на земле, воде, а теперь и воздухе. Их одна обязательная характеристика? Роллс-Ройс Пауэр.

Дуэт перенес все мыслимые проблемы, с которыми авиатор мог столкнуться. Двигатели Rolls-Royce Eagle VIII были единственными компонентами, которые оказались неразрушимыми. Двигатели двигали воздушное путешествие на ранее невообразимых скоростях, в среднем 115 миль в час. Их опасность нельзя недооценивать. Их радио и навигационные приборы почти сразу вышли из строя, и пилоты летали без посторонней помощи ночью сквозь густое облако и ледяной туман в течение многих часов, иногда с ног на голову. В конце концов они вышли из облака и, используя необычайное мастерство Брауна в качестве штурмана, полетели звездами к побережью Ирландии.

Торстен Мюллер-Отвос, исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars, прокомментировал: «Призрак Орел VIII сразу становится объектом желания;дань уважения героям и главный герой сегодняшним мечтателям. Эта коллекция Rolls-Royce демонстрирует исключительное мастерство нашего сделанного на заказ коллектива в доме Rolls-Royce в Гудвуде, Западный Суссекс.Bespoke остается драгоценным камнем в короне марки, создавая предметы роскоши, которые бросают вызов тенденции массовых производителей предметов роскоши, используя опции «галочки» для удовлетворения спроса клиентов ».

Экстерьер Wraith Eagle VIII Collection Car напоминает об Алкоке и о неотразимых ночных приключениях Брауна. Облицованные в Gunmetal с верхним двухцветным оттенком Selby Grey, цвета разделены латунной характерной линией, намекающей на детализацию, которая находится внутри. Лопасти черной решетки непосредственно связаны с капотом двигателя Rolls-Royce Eagle VIII на самолете Vickers Vimy, колеса полированы с полупрозрачной теневой отделкой.

Внутри прекрасно выполненный интерьер отражает внешний оттенок. Селби Грей и черная кожа акцентированы медью, благоухающей латунным секстантом, столь неотъемлемой частью успеха трансатлантического путешествия. Материал, выполненный в современном стиле, заполняет ключевые области кабины Коллекции. Латунные крышки динамиков изображают приблизительную дистанцию ​​полета в 1880 миль, а монограммы «RR» вышиты ниткой медного цвета на подголовниках. Медная вспышка дополняет дверные панели штурмана, в то время как дверь водителя включает медную табличку с цитатой Черчилля, в которой отмечаются замечательные достижения дуэта.

Вдохновленный ночным полетом наших бесстрашных героев, лицевая панель представляет современную абстрактную интерпретацию взгляда, которым пара, наконец, поняла бы, их ремесло очистило густой туман и облако. В сочетании современной и традиционной практики, копченая эвкалиптовая древесина подвергается вакуумной металлизации в золоте, а затем инкрустируется серебром и медью, чтобы отобразить богатые детали, которые можно увидеть на ночных снимках Земли сверху. Сцена простирается до центральной консоли, предоставляя как эмоциональный, так и захватывающий опыт сегодняшним пассажирам – кабина находится в перспективе с хедлайнером. Ниже стеганые латунью стеганые стороны центрального туннеля обеспечивают прямой поклон Vickers Vimy с двигателем V12.

Часы Rolls-Royce часто считаются ювелирными украшениями, и многие покупатели выбирают этот холст, чтобы рассказать историю своего автомобиля в миниатюре. Wraith Eagle VIII не является исключением. Наши бесстрашные пионеры рассказали, что их приборная панель была заморожена с большой высоты и плохих условий, ссылаясь на единственное освещение, исходящее от зеленого свечения подсветки панели управления и вспышки пламени от правого двигателя. В честь этого Rolls-Royce Bespoke Collective мастерски изготовил часы с эффектом ледяного фона, который светится слабым зеленым в ночных условиях вождения. Красная часовая стрелка расположена на лицевой стороне часов на лицевой панели компаса, а координаты места посадки выгравированы ниже.

Пожалуй, самая привлекательная особенность Коллекции – это необычайно уникальный хедлайнер звездного света. 1183 световода звездного неба показывают звездное расположение во время полета в 1919 году, траектория полета и созвездия вышиты медной нитью, в то время как точный момент, когда пара покинула облако, чтобы перемещаться по звездам, обозначен красным оптоволоконным светом. Облака вышивают и чтение бляшки, « Небесная расположение на полпути 12:17 утро 15 июня я 1919, 50» 07′ северной широты – 31” Долгота West» показывает точку на полпути от знаменательного путешествия.

Только 50 из этих высоко коллекционных автомобилей будут созданы для взыскательных коллекционеров в Доме Роллс-Ройс в Гудвуде, Западный Суссекс, – Центр мирового мастерства в производстве предметов роскоши.