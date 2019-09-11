Первый представитель седьмого поколения автомобилей Mazda

Mazda в России анонсирует выход на российский рынок новой Mazda3 в кузове седан. В продаже у дилеров автомобиль появится с 1 октября текущего года

Mazda3 – первый представитель нового, седьмого поколения автомобилей Mazda. В основе построения автомобиля – новая архитектура SKYACTIV-Vehicle. Ориентированный на водителя дизайн интерьера способствует комфортному и интуитивному управлению всеми системами автомобиля.

В России седан Mazda3 будет представлен с двигателем линейки SKYACTIV-G 1.5 (120 л.с.) и автоматичекой коробкой передач. Новая Mazda3 оснащена системой G-Vectoring Control Plus. Система расширяет функции предыдущей GVC и предлагает улучшенные алгоритмы в экстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах.

Для российской версии седана Mazda3 в комплектациии Active будет доступен двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, многофункциональный 8.8″ TFT-дисплей мультимедийной системы с CarPlay и Android Auto, проекционный экран на лобовое стекло и светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар.