Škoda Auto Россия объявляет старт продаж и официальные цены на долгожданный Škoda Karoq

ŠKODA AUTO Россия объявляет официальный старт продаж компактного кроссовера чешского бренда – ŠKODA KAROQ. Автомобиль отличается высоким уровнем технического оснащения, впечатляющей вместительностью и выразительным дизайном

Новинка будет доступна в двух комплектациях – Ambition и Style. Начальная цена для версии Ambition 1.4 TSI с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 499 000 рублей. Кроме того, на старте продаж модели ŠKODA AUTO Россия делает уникальное предложение – бесплатный пакет опций First Edition.

«Мы видим большой потенциал в сегменте SUV, и выход ŠKODA KAROQ на российский рынок – важное и долгожданное для нас событие, – комментирует Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России. – Не сомневаюсь, что наши клиенты и их семьи по достоинству оценят KAROQ, в котором традиционные достоинства SUV превосходно сочетаются с современными технологиями. Кроме того, локальная сборка модели в Нижнем Новгороде делает ее ближе и доступнее для российских покупателей».

Уже в комплектации Ambition владельцам автомобиля доступны двухзонный климат-контроль Climatronic, информационно-развлекательная система Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, круиз-контроль с ограничением скорости, ассистент подъема в гору, а также отделка интерьера хромированными деталями и декоративными вставками. Кроме того, в оснащение входят 3-спицевое кожаное рулевое колесо с функцией управления радио и телефоном, центральный замок с дистанционным управлением и задние датчики парковки.

В комплектации Style к оборудованию добавится платформа SmartLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями, центральный замок KESSY, передние датчики парковки, а также 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом.

Первых владельцев ŠKODA KAROQ ждет уникальное ограниченное предложение от чешского бренда. В честь старта продаж долгожданной модели ŠKODA AUTO Россия создала специальный пакет опций First Edition, который будет предлагаться каждому покупателю KAROQ бесплатно. В комплектации Ambition он включает в себя комбинированную обивку сидений, передние и задние датчики парковки, тонировку задних стекол, а также поясничные опоры в спинках передних сидений. В комплектации Style в пакет входит тонировка задних стекол, ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно) и датчики парковки спереди и сзади.

В качестве опций покупателям доступны, например, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон, система контроля дистанции спереди Front Assist, ассистент управления дальним светом Auto Light Assist. Стояночный дистанционный отопитель, благодаря которому можно прогреть автомобиль и двигатель, не выходя из дома, обогрев задних сидений и лобового стекла сделают эксплуатацию KAROQ в зимний период особенно комфортной.

Для долгожданного ŠKODA KAROQ доступно множество актуальных решений в духе Simply Clever, ставших уже традиционными для автомобилей чешского бренда: к примеру, отсеки для хранения бутылок в дверях, держатель парковочных талонов, скребок для льда в лючке топливного бака и другие. Кроме того, на центральной консоли и в задней части салона автомобиля предусмотрены разъемы нового типа USB-С.

ŠKODA KAROQ доступен к заказу в 8 цветах кузова: белый Pure, черный Deep перламутр, синий Reef металлик, зеленый Emerald металлик, серый Platinum металлик, бежевый Cappuccino металлик, коричневый Topaz металлик и серебристый Brilliant металлик. Особую динамику образу автомобиля придают легкосплавные диски – Castor 16”, Triton 17” или Ratikon 17”.

На старте продаж ŠKODA KAROQ будет доступен в двух комплектациях – Ambition и Style. Начальная цена для Ambition составит 1 499 000 рублей, для Style – 1 673 000 рублей. Модель будет предлагаться с двигателем 1.4 TSI / 150 л.с. в сочетании с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач (максимальная скорость 199 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,8 с, расход топлива в смешанном цикле 6,3 л/100 км).

Базовая комплектация Active, двигатель 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также двигатель 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

С 14 февраля, уже через две недели, KAROQ появляется в дилерских центрах ŠKODA. Гости смогут ближе познакомиться с долгожданной моделью, получить ответы на интересующие вопросы об автомобиле, а также записаться на тест-драйв.