На подмосковных дорогах появились новые дорожные камеры

На подмосковных дорогах появились новые дорожные камеры, установленные на крыше седанов Lada Granta. Рядом с машинами дежурят операторы в яркой желтой форме – Коммерсантъ

Подобными комплексами впоследствии заменят все мобильные «треноги». Подобное решение было принято из имиджевых соображений, считают эксперты: камеры на треногах водители воспринимают крайне негативно. Ранее эту проблему признавали в ГИБДД России.

Сообщения о новых камерах на подмосковных дорогах появились в январе. В пресс-службе компании «МВС Груп» (оператор областной системы фиксации нарушений) “Ъ” подтвердили: происходит замена передвижных камер на треногах на так называемые мобильные посты нового типа. «Комплексы построены на базе автомобилей Lada Granta, имеют яркую окраску, операторы комплексов одеты в униформу со светоотражающими элементами,— рассказали в компании.— Это делает новые посты контроля более заметными на дороге и способствует предупреждению нарушений со стороны водителей».

Ранее областные власти жаловались на случаи вандализма, когда водители ломали комплексы. В «МВС Груп» добавили, что новые приборы «отличаются усовершенствованным программным комплексом, позволяющим получать данные как со встроенной, так и с выносной камеры». Сама камера на крыше — «Скат-С» санкт-петербургского производителя «Ольвия», способна измерять скорость до 350 км/ч на расстоянии до 100 м.

Подмосковная система фиксации нарушений активно развивается с 2016 года. Тогда правительство области заключило концессионное соглашение с ООО «МВС Груп». Компания обязалась устанавливать и содержать камеры, получая за каждое оплаченное штрафное постановление 233 руб. В 2018 году «МВС груп» заработала на штрафах 3,1 млрд руб. (включая оплату почтовых расходов — 0,7 млрд руб.). 80% компании, по данным kartoteka.ru, владеет ООО «Системы безопасности», которое, в свою очередь, принадлежит УК «Трансфингруп» и совладельцу телекоммуникационной компании «Максима телеком» Сергею Асланяну. 20% «МВС Груп» принадлежит Мурату Алиеву.

В результате замен треног на камеры нового типа общее число комплексов не изменится, подчеркнули в «МВС Груп»: в регионе действует 1,2 тыс. стационарных комплексов и 200 передвижных, в число которых входит помимо прочего 30 фургонов Ford Transit с установленными на крышах камерами типа «Оскон». В ноябре 2019 года неизвестные устроили поджог в Раменском районе Подмосковья, уничтожив более десятка подобных фургонов.

Водителей, как правило, раздражает, что рядом с треногами стоят «гражданские» машины без окраски, внутри которых сидят какие-то «непонятные люди», говорит эксперт по системам фотовидеофиксации нарушений Григорий Шухман. Замена их на оформленные маркировкой машины с сотрудником в форме снижает вероятность конфликтов с операторами. Кроме того, отмечает эксперт, в результате установки камеры на крышу сокращается число потенциальных мест для ведения контроля за движением.

«Если треноги можно установить, условно на любом пятачке, то безопасно и без нарушений припарковать автомобиль-носитель можно далеко не везде,— отмечает эксперт.— В любом случае правильность установки зависит от добросовестности оператора — что у треног, что у базирующиеся на крыше». «Скат» имеет встроенный радиолокатор, поэтому угол установки для него не важен, отметил господин Шухман.

Максимальная высота установки этой камеры — 2 м, при этом главное условие работы — неподвижность автомобиля во время замеров, уточняет коммерческий директор «Ольвии» Сергей Зайцев.

У комплексов на треногах очень плохой имидж среди автомобилистов, и область пошла на такой ход, чтобы снизить уровень такого восприятия систем фиксации нарушений, предполагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

О «претензиях и недоверии населения к передвижным комплексам» в октябре 2019 года говорил и начальник ГИБДД России Михаил Черников. Тогда он анонсировал планы поменять все треноги на новые патрульные машины с встроенной в балку камерой, способной снимать видео и фиксировать все нарушения вокруг машины. Сообщений о внедрении таких приборов в эксплуатацию пока не поступало.