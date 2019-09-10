Партнерство между Kixx и ХК «Спартак» продлится в течение сезона 2019-2020

Соответствующее спонсорское соглашение стороны подписали на пресс-конференции, состоявшейся перед домашним матчем «Спартака» и «Динамо Мн» (Минск). Партнерство между Kixx и ХК «Спартак» продлится в течение сезона КХЛ 2019-2020 гг. В последние годы «Спартак» уверенно укреплял собственные позиции в КХЛ – команда поднялась с 26 места в турнирной таблице в 2016 году до 13-го места в сезоне 2018 – 2019 гг. По словам представителей Kixx, именно впечатляющие успехи клуба, подкрепленные самоотверженностью и небывалым боевым духом команды, побудили бренд выступить спонсором ХК «Спартак».
«В прошлом клуб сталкивался с трудностями, но благодаря самоотверженной работе всех членов команды они теперь являются восходящими звездами КХЛ, – комментирует Ли Хенмин, руководитель московского представительства компании GS Caltex, владеющей брендом Kixx, – стремление к совершенствованию и достижению высочайших результатов, которое демонстрирует «Спартак», в полной мере соответствует ценностям Kixx и отражает динамичный дух нашего бренда».
Клуб надеется добиться еще больших успехов в грядущем сезоне. Команду поддержит новый опытный тренер – в начале года главным тренером «Спартака» стал Олег Знарок, являющийся трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира 2014 года, а также олимпийским чемпионом 2018 года. В течение сезона 2019 – 2020 ХК «Спартак» сыграет 62 матча, в том числе 31 в Москве.
Сотрудничество с хоккейным клубом «Спартак» является частью спонсорской стратегии бренда Kixx. Ранее в 2019 году бренд уже объявил о сотрудничестве с известным индийским игроком в крикет Шикаром Дхаваном, а также запустил совместную рекламную кампанию с мировыми звездами брейк-данса Jinjo Crew. Каждый из партнеров Kixx является носителем ценностей, присущих самому бренду – а именно, стремления к максимальной производительности и преданности своему делу.
По условиям спонсорского контракта бренд Kixx будет представлен на матчах с участием ХК «Спартак». Кроме того, бренд будет интегрирован в активации клуба в социальных сетях по случаю ключевых игр сезона, включая матч 1 октября с действующим чемпионом КХЛ, хоккейным клубом ЦСКА. Партнерство со столичной хоккейной командой также отражает укрепление позиций южнокорейской компании GS Caltex на важном для нее российском рынке.
Продукция Kixx официально представлена в России с 2012 г. и уже получила широкое признание в автомобильной индустрии. В 2019 году на российском рынке был запущен новейший продукт марки – синтетическое моторное масло Kixx G1 SN Plus. Запуск сопровождался общероссийской рекламной ТВ-кампанией.
«Российские автовладельцы достаточно хорошо разбирается в моторных маслах и готовы самостоятельно выбирать подходящий продукт для своего автомобиля. Несмотря на то, что на рынке уже присутствует ряд известных игроков, мы уверены, что российские потребители по достоинству оценят преимущества моторных масел Kixx. Именно поэтому Россия является важным рынком в рамках стратегии глобального развития компании GS Caltex», – подчеркнул мистер Ли.
C 2014 года www.amsrus.ru
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