Партнерство между Kixx и ХК «Спартак» продлится в течение сезона 2019-2020

Бренд моторных масел Kixx и хоккейный клуб «Спартак» объявляют о начале сотрудничества в рамках Континентальной хоккейной лиги

Соответствующее спонсорское соглашение стороны подписали на пресс-конференции, состоявшейся перед домашним матчем «Спартака» и «Динамо Мн» (Минск). Партнерство между Kixx и ХК «Спартак» продлится в течение сезона КХЛ 2019-2020 гг. В последние годы «Спартак» уверенно укреплял собственные позиции в КХЛ – команда поднялась с 26 места в турнирной таблице в 2016 году до 13-го места в сезоне 2018 – 2019 гг. По словам представителей Kixx, именно впечатляющие успехи клуба, подкрепленные самоотверженностью и небывалым боевым духом команды, побудили бренд выступить спонсором ХК «Спартак».

«В прошлом клуб сталкивался с трудностями, но благодаря самоотверженной работе всех членов команды они теперь являются восходящими звездами КХЛ, – комментирует Ли Хенмин, руководитель московского представительства компании GS Caltex, владеющей брендом Kixx, – стремление к совершенствованию и достижению высочайших результатов, которое демонстрирует «Спартак», в полной мере соответствует ценностям Kixx и отражает динамичный дух нашего бренда».

Клуб надеется добиться еще больших успехов в грядущем сезоне. Команду поддержит новый опытный тренер – в начале года главным тренером «Спартака» стал Олег Знарок, являющийся трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира 2014 года, а также олимпийским чемпионом 2018 года. В течение сезона 2019 – 2020 ХК «Спартак» сыграет 62 матча, в том числе 31 в Москве.

Сотрудничество с хоккейным клубом «Спартак» является частью спонсорской стратегии бренда Kixx. Ранее в 2019 году бренд уже объявил о сотрудничестве с известным индийским игроком в крикет Шикаром Дхаваном, а также запустил совместную рекламную кампанию с мировыми звездами брейк-данса Jinjo Crew. Каждый из партнеров Kixx является носителем ценностей, присущих самому бренду – а именно, стремления к максимальной производительности и преданности своему делу.

По условиям спонсорского контракта бренд Kixx будет представлен на матчах с участием ХК «Спартак». Кроме того, бренд будет интегрирован в активации клуба в социальных сетях по случаю ключевых игр сезона, включая матч 1 октября с действующим чемпионом КХЛ, хоккейным клубом ЦСКА. Партнерство со столичной хоккейной командой также отражает укрепление позиций южнокорейской компании GS Caltex на важном для нее российском рынке.

Продукция Kixx официально представлена в России с 2012 г. и уже получила широкое признание в автомобильной индустрии. В 2019 году на российском рынке был запущен новейший продукт марки – синтетическое моторное масло Kixx G1 SN Plus. Запуск сопровождался общероссийской рекламной ТВ-кампанией.