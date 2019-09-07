Рынок автомобилей с пробегом падает

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам семи месяцев 2019 года составил 2 млн 997 тыс. единиц, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 11% от всех перепроданных автомобилей в стране. По итогам продаж в январе – июле первое место в региональном рейтинге занимает Московская область, объем вторичного рынка которой составил 191,5 тыс. экземпляров. При этом рост подмосковного рынка (+8,8%) является максимальным среди 30 крупнейших в стране. Столица занимает вторую строчку с результатом 147,9 тыс. перепроданных машин, демонстрируя при этом максимальное рыночное падение (-11,3%).

Краснодарский край с долей рынка порядка 5% находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было перепродано 144,6 тыс. автомобилей (-0,4%). Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Санкт-Петербурга – снизился на 7,5% до 100,1 тыс. единиц, что эквивалентно доле, превышающей 3%. Пятерку лидеров замыкает Свердловская область, в которой за 7 месяцев было перепродано 89,2 тыс. машин (-3,1%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – июле 2019 года также вошли: Ростовская область (87,2 тыс. шт.; -2,8%), Башкортостан (85,6 тыс. шт.; +0,3%), Челябинская область (77 тыс. шт.; +0,4%), Татарстан (76,7 тыс. шт.; +4,2%) и Новосибирская область (74,5 тыс. шт.; +1,1%). На перечисленные регионы приходится более 35% от всего объема российского вторичного рынка.

Отметим, что положительная динамика вторичного рынка зафиксирована в 15 представленных субъектах РФ, тогда как в другой половине рейтинга отмечается спад продаж, причем практически во всех оставшихся регионах рынок упал сильнее, чем в среднем по России (-0,4%).

ТОП – 30 регионов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – июле 2019 года