Рынок автомобилей с пробегом падает

Рынок автомобилей с пробегом падает
Сентябрь 07 14:11 2019

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам семи месяцев 2019 года составил 2 млн 997 тыс. единиц, что на 0,4% меньше показателя за аналогичный период 2018 года

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 11% от всех перепроданных автомобилей в стране. По итогам продаж в январе – июле первое место в региональном рейтинге занимает Московская область, объем вторичного рынка которой составил 191,5 тыс. экземпляров. При этом рост подмосковного рынка (+8,8%) является максимальным среди 30 крупнейших в стране. Столица занимает вторую строчку с результатом 147,9 тыс. перепроданных машин, демонстрируя при этом максимальное рыночное падение (-11,3%).

Краснодарский край с долей рынка порядка 5% находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было перепродано 144,6 тыс. автомобилей (-0,4%). Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Санкт-Петербурга – снизился на 7,5% до 100,1 тыс. единиц, что эквивалентно доле, превышающей 3%. Пятерку лидеров замыкает Свердловская область, в которой за 7 месяцев было перепродано 89,2 тыс. машин (-3,1%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – июле 2019 года также вошли: Ростовская область (87,2 тыс. шт.; -2,8%), Башкортостан (85,6 тыс. шт.; +0,3%), Челябинская область (77 тыс. шт.; +0,4%), Татарстан (76,7 тыс. шт.; +4,2%) и Новосибирская область (74,5 тыс. шт.; +1,1%). На перечисленные регионы приходится более 35% от всего объема российского вторичного рынка.

Отметим, что положительная динамика вторичного рынка зафиксирована в 15 представленных субъектах РФ, тогда как в другой половине рейтинга отмечается спад продаж, причем практически во всех оставшихся регионах рынок упал сильнее, чем в среднем по России (-0,4%).

ТОП – 30 регионов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – июле 2019 года

Регион7 мес. 2019, тыс. шт.7 мес. 2018, тыс. шт.Изм., %Доля, %
1Московская область191,5176,08,86,39
2Москва147,9166,7-11,34,93
3Краснодарский край144,6145,2-0,44,82
4Санкт-Петербург100,1108,3-7,53,34
5Свердловская область89,292,1-3,12,98
6Ростовская область87,289,7-2,82,91
7Республика Башкортостан85,685,40,32,86
8Челябинская область77,076,70,42,57
9Республика Татарстан76,773,64,22,56
10Новосибирская область74,573,81,12,49
11Красноярский край70,968,53,52,37
12Нижегородская область64,366,4-3,12,15
13Приморский край62,159,34,72,07
14Самарская область61,162,2-1,72,04
15Иркутская область59,959,40,72,00
16Ставропольский край59,460,0-1,01,98
17Кемеровская область58,155,64,41,94
18Алтайский край57,354,25,71,91
19Республика Дагестан51,353,0-3,31,71
20Воронежская область49,947,55,31,67
21Омская область46,946,31,11,56
22Волгоградская область46,647,2-1,31,56
23Саратовская область45,648,8-6,51,52
24Пермский край44,145,2-2,51,47
25Ханты-Мансийский АО – Югра40,641,4-2,01,35
26Оренбургская область39,738,72,71,32
27Белгородская область35,936,2-0,71,20
28Тюменская область35,834,44,11,20
29Хабаровский край34,734,70,11,16
30Тульская область32,533,6-3,31,08
Всего по России2 997,33 008,8-0,4100,00

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AMSRUS
AMSRUS

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