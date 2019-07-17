Бесплатные альтернативные дороги в скором времени сделают платными

Депутаты ГосДумы РФ во втором чтении приняли законопроект (№ 557735-7), согласно которому плату за проезд на дорогах Крайнего Севера разрешается вводить даже при отсутствии альтернативного бесплатного объезда

Данный документ представляется очень важным, поскольку охватывает своим действием практически 70% территории России. Причем в первоначальном варианте предлагалось ввести платность только на новых дорогах, однако в ходе обсуждений выработалось более жесткое решение, которое коснется уже действующих трасс и “отдельных искусственных сооружений” (имеются в виду мосты и путепроводы).

Комитет ГосДумы по транспорту и строительству уже рекомендовал законопроект к принятию. Вопрос о дорогах приобрел актуальность после обращения губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, когда речь зашла о строительстве мостового перехода через реку Пур, но, вникнув в проблему, депутаты решили заняться вопросами дорог для Крайнего Севера в целом. В пояснительной записке к законопроекту говорится: “Экстремальные экономико-географические условия привели к тому, что значительная часть населения районов Крайнего Севера проживает в отдаленных и труднодоступных местностях, не имея доступа к сети автомобильных дорог общего пользования.

Многие поселения имеют транспортное сообщение с развитыми территориями только посредством зимних автомобильных дорог и (или) речного транспорта, при этом в период сезонной недоступности указанных видов транспорта единственной альтернативой остается воздушный транспорт”. Возможности региональных бюджетов в подобных инвестициях ограничены, а частный капитал не заинтересован вкладываться в подобные проекты. Отсюда возникло такое решение.

Напомним, что ныне действующий закон запрещал взимание платы за дорогу, если отсутствует бесплатный объезд. Так, например, для платной М11 бесплатной альтернативой является М10. Теперь действующий запрет решили снять. При этом депутаты оговорили, что легковых автомобилей и мотоциклов нововведение не коснется – с них плату за проезд брать не будут. Вероятно, правительство продумает список льготных категорий транспорта, который также будет проезжать бесплатно. Возможно, от платы освободят автобусы, обсулуживающие регулярные маршруты, такси и грузовики, перевозящие определенные товары. Пока эта льготная категория не определена.

Могут ли, основываясь на данном законе, региональные власти территории просто взять и перевести бесплатную дорогу в платный режим? “Исполнительные органы власти субъектов не смогут просто взять и перевести автомобильную дорогу при отсутствии альтернативы в платный режим эксплуатации,- уже пояснили корреспондентам “Коммерсанта” в пресс-службе Минтранса. – Реализация дорожных проектов возможна только при заключении концессионного соглашения или соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, то есть приведен ограниченный перечень инструментов…”. Принятый во втором чтении документ, вероятно, еще будет дорабатываться. На данный момент известно, что он включен в Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой РФ на 24 июля нынешнего года.

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