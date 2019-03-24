BMW выпустила модель X1 с расходом 1.3 литра на 100км

Модель BMW X1 с подключаемым гибридом продаётся исключительно на китайском рынке

Обновлённый будет представлен на автосалоне в Шанхае. Производителю удалось добиться расхода в 1,3 литра на 100 километров в комбинированном режиме. В результате, экономичность модели улучшилась сразу на 72%.

Силовая установка новинки состоит из полуторалитрового бензинового турбомотора и одного электродвигателя, расположенного на задней оси компактной модели. Суммарная отдача гибрида составляет 231 л.с. и 382 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой автомобиль набирает «сотню» за 7,4 секунды.

Только на одной электротяге новый BMW X1 сможет проехать до 110 километров. По итогам прошлого года модель стала самым популярным подключаемым гибридом в Китае.

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