BMW выпустила модель X1 с расходом 1.3 литра на 100км

BMW выпустила модель X1 с расходом 1.3 литра на 100км
Март 24 15:03 2019

Модель BMW X1 с подключаемым гибридом продаётся исключительно на китайском рынке

Обновлённый  будет представлен на автосалоне в Шанхае. Производителю удалось добиться расхода в 1,3 литра на 100 километров в комбинированном режиме. В результате, экономичность модели улучшилась сразу на 72%.

BMW X1 xDrive25Le

Силовая установка новинки состоит из полуторалитрового бензинового турбомотора и одного электродвигателя, расположенного на задней оси компактной модели. Суммарная отдача гибрида составляет 231 л.с. и 382 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой автомобиль набирает «сотню» за 7,4 секунды.

Только на одной электротяге новый BMW X1 сможет проехать до 110 километров. По итогам прошлого года модель стала самым популярным подключаемым гибридом в Китае.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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