Mitsubishi Motors снова выступит в качестве участника индекса MSCI Japan Empowering WomenIndex (WIN)

Mitsubishi Motors Corporation была выбрана MSCI в качестве составной части индекса MSCI Japan Empowering Women Index (WIN) второй год подряд

WIN рассчитывается в баллах и базируется на основе открытой информации о гендерном разнообразии в компаниях. Например, учитываются такие параметры, как соотношение женщин и мужчин в общем и на руководящих должностях в частности, выбираются те компании, где можно ожидать долгосрочного устойчивого роста количества женщин в коллективе. Индекс используется государственным пенсионным инвестиционным фондом (GPIF) в качестве одного из индексов, используемых для осуществления инвестиций в области социального и корпоративного управления, а также окружающей среды.

В течение последних пяти лет с момента запуска своей политики продвижения разнообразия в июле 2014 года, Mitsubishi Motors внедрила программу [email protected]4 (Diversity @ Mitsubishi Motors New Drive), которая нацелена на создание благоприятной рабочей среды, уважающей разнообразие своих сотрудников и пробуждающей в них жизненную энергию для успешной работы.

Поощрение продвижения женщин является одним из приоритетных вопросов, решаемых в рамках программы [email protected] Mitsubishi Motors также разработала план действий по поощрению женщин на основе Закона о поощрении участия женщин и продвижении по службе на рабочем месте. Текущей целью компании является увеличение числа женщин на руководящих должностях до 100 к концу 2020 финансового года, что будет достигнуто за счет таких мер, как оказание поддержки развитию карьеры женщин, трудоустройство с возможностью совмещать работу с уходом за детьми.

Mitsubishi Motors будет продолжать активно участвовать в инициативах ESG (Экология, Социальная ответственность и Управление) и вносить свой вклад в устойчивое развитие общества.