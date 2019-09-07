Geely продолжает умножать продажи +134% в прошлом месяце

Компания Geely по-прежнему демонстрирует стремительный рост: за предыдущий месяц 2019 года в России реализовано 716 автомобилей

Продажи увеличились на 134% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 306 единиц. Суммарные продажи за январь-август 2019 на 251,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляют 5538 единиц.

Высокие стандарты качества, грамотная ценовая политика и развитая дилерская сеть позволяют Geely сохранять стабильный рост продаж на фоне падения российского автомобильного рынка. В рамках клиентоориентированной стратегии на российском рынке Geely Motors еще в июле ввела новые гарантийные условия, согласно которым возросла продолжительность гарантии на автомобили. В настоящий момент гарантийный срок на автомобили Atlas, Emgrand 7 и Emgrand X7 2019 года выпуска составляет 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Появление в августе 2019 года новой версии Geely Atlas с мультимедийной системой Яндекс.Авто также положительно повлияло на рост продаж в прошлом месяце. Кроссовер Geely Atlas до сих пор остается главным бестселлером бренда – в августе продано 567 единиц.

Более того, в скором времени на российском рынке появится еще один яркий кроссовер Geely – модель GS. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 299 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 499 990 рублей. Новинка укрепит позиции Geely Motors на российском рынке и поможет сохранить положительную тенденцию роста.